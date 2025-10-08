Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония

Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Государственная дума денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Основанием стали действия американской стороны, принимаемое решение направлено на предотвращение угроз национальной безопасности России», — говорится в сообщении.

Законопроект о денонсировании был зарегистрирован в июле 2025 года. Принять к рассмотрению его предложил комитет Госдумы по международным делам.

Соглашение было подписано странами в 2000 году, оно предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 т оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. Действие этого документа приостановили в 2016 году.

Причиной приостановки документа названо коренное изменение обстоятельств, в том числе введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, «допускающего вмешательство во внутренние дела» Москвы, расширение НАТО на Восток и наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония.

Условия соглашения не были выполнены, более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, создающих «дополнительные угрозы стратегической стабильности», говорится в пояснительной записке.

Материал дополняется