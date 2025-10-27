Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония

Путин денонсировал соглашение с Соединенными Штатами об утилизации плутония, который больше не является «необходимым для целей обороны». Вместе с ним денонсируются сопутствующие протоколы

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония, а также протоколов к нему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — говорится в тексте документа.

Госдума одобрила денонсацию документа 8 октября, 22 октября решение утвердил Совфед.

Стороны подписали соглашение в 2000 году, ратифицировали в 2011 году. Согласно тексту заключения по закону о денонсации, размещенному на сайте комитета Совета Федерации по международным делам, США и Россия обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов. Стороны признали этот плутоний «не являющимся более необходимым для целей обороны».

В 2016 году действие соглашения и протоколов было приостановлено указом Путина. Причинами стали введение США санкций против России, принятие Соединенными Штатами закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США «изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении», без получения на это согласия со стороны России.