Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония, а также протоколов к нему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — говорится в тексте документа.
Госдума одобрила денонсацию документа 8 октября, 22 октября решение утвердил Совфед.
Стороны подписали соглашение в 2000 году, ратифицировали в 2011 году. Согласно тексту заключения по закону о денонсации, размещенному на сайте комитета Совета Федерации по международным делам, США и Россия обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов. Стороны признали этот плутоний «не являющимся более необходимым для целей обороны».
В 2016 году действие соглашения и протоколов было приостановлено указом Путина. Причинами стали введение США санкций против России, принятие Соединенными Штатами закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США «изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении», без получения на это согласия со стороны России.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов