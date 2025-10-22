FT узнала о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны

США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию из боеголовок времен холодной войны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ Министерства энергетики США.

Этот плутоний Соединенные Штаты могли бы использовать в качестве топлива для современных реакторов, поясняет газета.

Однако во вторник 21 октября американское Минэнерго опубликовало заявку, которая могла бы позволить компаниям, занимающимся ядерной энергетикой, запросить до 19 тонн оружейного плутония. Ожидается, что по крайней мере две компании — Oklo и французская Newcleo — подадут заявки на получение доступа к этому ресурсу, пишет FT.

