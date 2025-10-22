Совфед денонсировал соглашение с США об утилизации плутония

Совфед денонсировал соглашение с Соединенными Штатами об утилизации плутония, который больше не является «необходимым для целей обороны». Вместе с ним денонсируются сопутствующие протоколы

Оператор с помощью манипуляторов пересыпает порошок диоксида плутония в контейнер для хранения и переработки (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Совет Федерации на заседании денонсировал соглашение с США об утилизации плутония. Об этом сообщает «РИА Новости». В начале октября денонсацию соглашения одобрила Госдума.

Законопроект о денонсировании был зарегистрирован в июле 2025 года. Принять к рассмотрению его предложил комитет Госдумы по международным делам.

Стороны подписали соглашение в 2000 году, ратифицировали в 2011 году. Согласно тексту заключения, опубликованному на сайте комитета Совфеда по международным делам, США и Россия обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов. Стороны признали этот плутоний «не являющимся более необходимым для целей обороны».

Вместе с соглашением денонсируются сопутствующие протоколы. Эти документы регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

В 2016 году действие соглашения и протоколов было приостановлено указом президента России Владимира Путина. Причинами стали введение США санкций против России, принятие Соединенными Штатами закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США «изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении», без получения на это согласия со стороны России.

В документе также отмечается, что США «предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения». «Сохранение каких‑либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, нецелесообразно», — говорится в заключении.