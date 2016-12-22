Появилось видео пролета Ту-160 над Казанью на небольшой высоте

В Сети появилась видеозапись демонстрационного полета нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин» в Казани. На мероприятии присутствовал президент Владимир Путин.

На кадрах ракетоносец готовят к полету, выводят на взлетную полосу. Затем самолет поднимается на высоту — 300 м. По данным ТАСС, полет длился около семи минут.

Видео: Весточка / YouTube

Летчики проделали маневры, которые позволяли проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Согласно видеозаписи во время полета шел снег.

«Модернизированный облик самолета ТУ-160 построен на отечественной элементно-компонентной базе, он обеспечивает почти на 60% эффективность комплекса», — пояснял глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, которого цитирует ТАСС. Контракт на рабочее проектирование самолета, по его словам, был подписан в декабре.

В ходе посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова, где проходил полет, Путин высказал идею возобновить производство отечественных сверхзвуковых пассажирских лайнеров на базе Ту-160. «Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране <...> Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — сказал президент.

Ту-144 начал полеты в 1977 году, в мае 1978-го был снят с коммерческой эксплуатации после катастрофы, которая произошла во время испытательного полета опытного образца под городом Егорьевском 23 мая 1978 года. Экипаж смог посадить машину на землю. Во время посадки двое членов экипажа погибли.​