Два «стратега» Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

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Над нейтральными водами Северного Ледовитого океана совершили полет два российских бомбардировщика Ту-160, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана», — говорится в сообщении. Полет длился более 11 часов.

Как отметила пресс-служба военного ведомства, над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана, а также Черного и Балтийских морей регулярно проходят полеты экипажей дальней авиации.

При этом каждый из полетов выполняют исключительно согласно международным правилам использования воздушного пространства, уточнило Минобороны.

Российские самолеты периодически совершают патрулирование над нейтральными водами. Так, в середине декабря 2024 года два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, он продлился более пяти часов.

При этом самолеты сопровождали экипажи самолетов Су-30М и Су-27, а на отдельных этапах полета их сопровождали иностранные истребители.