Ту-160 получил новые ракеты большой дальности

Бомбардировщик Ту-160, предназначенный для ударов по наиболее важным целям в удаленных районах, получил ракету, которая способна лететь на расстояние 6500 км. Самолет показали Киму, тот выразил «глубокое впечатление» и уважение

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На сверхзвуковых стратегических бомбардировщиках Ту-160 установили ракеты Х-БД, дальность удара которыми составляет 6500 км. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время посещения последним аэродрома Кневичи в Приморье.

«Грузоподъемность данного самолета составляет сто тонн», — отметил Кобылаш.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что на бомбардировщике установлены две кассеты по шесть ракет.

Также Кобылаш рассказал о доработке вооружения для дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3: его ракеты модернизировали для оснащения новыми боевыми частями с увеличенной массой до 1700 кг, добавил Кобылаш.

Бомбардировщик Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий, говорится на сайте Минобороны. Согласно справке военного ведомства, прежде его основным оружием были крылатые ракеты Х-55 с дальностью стрельбы 3000 км. Они также запускались из двух барабанных установок.

Ким приехал в Россию 12 сентября на специальном бронепоезде с пуленепробиваемыми стеклами, вертолетом для экстренной эвакуации и днищем, рассчитанным на взрыв мощных бомб. Ему уже показали фрегат «Маршал Шапошников» с комплексами «Уран» и «Калибр», бомбардировщики и истребители, а также ракетоносец с «Кинжалом». Ким был «глубоко впечатлен» состоянием российской авиатехники и выразил «искреннее уважение» к российским авиационным технологиям, следует из сообщений государственного информагентства КНДР.

С ним встретился и приморский губернатор Олег Кожемяко, который пообещал школьникам отдых в КНДР.

Президент Владимир Путин провел с Кимом переговоры, длившиеся пять часов.

Западные СМИ со ссылкой на источники и чиновников сообщали, что Россия на фоне полномасштабных боев на Украине заинтересована в северокорейском оружии и боеприпасах. Приоритет российской стороны — артиллерия, но ей также нужны комплектующие для производства более высококачественных боеприпасов — в частности, электронные микросхемы, считает Белый дом. Москва и Пхеньян отвергают эти сведения, российский МИД называл заявления западных чиновников по этому вопросу «ложью от начала до конца».

Путина спрашивали, будет ли одной из тем переговоров военно-техническое сотрудничество, он ответил уклончиво: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть». Он заверил, что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН против КНДР, «но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить».