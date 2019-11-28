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Политика ,  
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Стратегический бомбардировщик Ту-160М передали на испытания
В Минобороны ранее говорили, что Ту-160М будет в два раза эффективнее своего предшественника. ВКС должны получить десять таких самолетов, стоимость контракта — 160 млрд руб.
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На Казанском авиационном заводе собрали первый стратегический бомбардировщик Ту-160М, сообщают со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс». Его отправили на испытания. Источник РБК в авиапромышленности подтвердил данную информацию. В пресс-службе ОАК от комментариев отказались.

Ту-160М — это глубокая модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160, который стоит на вооружении с 1987 года. На Ту-160М установлена новая система вооружения. Как отмечали в Минобороны, она позволит применять перспективные крылатые ракеты и бомбы. На новом бомбардировщике также полностью заменили радиоэлектронное и авиационное оборудование. В Минобороны утверждали, что боевая эффективность самолета Ту-160М как минимум в два раза выше, чем у его предшественника. В новые Ту-160М переделываются серийные самолеты, уже стоящие на вооружении.

В январе 2018 года Ту-160М совершил демонстрационный полет над Казанью во время визита на Казанский авиационный завод Владимира Путина.

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ВКС планируют получить более десяти модернизированных Ту-160. В январе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в войска Ту-160М должен поступить уже в 2021 году. Объем контракта для поставки Минобороны ракетоносцев Ту-160М составляет порядка 160 млрд руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова
Теги: Ту-160, бомбардировщик, испытания, военная техника
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