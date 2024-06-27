Колокольцев пожаловался на попытки исключить Россию из Интерпола

Глава российского МВД Владимир Колокольцев заявил, что ряд западных стран пытается исключить Россию из Интерпола в обход всех уставных документов ООН. Об этом он сказал на IV саммите руководителей органов полиции государств-членов, входящих в организацию, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Глава МВД России поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок. Наблюдаются попытки ряда западных государств исключить Российскую Федерацию из Интерпола», — рассказала Волк.

Колокольцев также затронул тему «юридически необоснованного решения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановке членства России в этой организации».

Министр прилетел в Нью-Йорк для участия в саммите. По словам Волк, у Колокольцева были запланированы переговоры с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и ряд двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов других стран.

Колокольцев находится под санкциями США с 2018 года. Согласно американскому законодательству лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию США.

В августе 2023 года глава Национального центрального бюро Интерпола МВД Валерий Калачев сообщил, что после начала военных действий на Украине в 2022 году некоторых страны, которых российские власти считают недружественными, начали обсуждать исключение России из организации. По словам Калачева, на эту тему продолжаются «закулисные дебаты», хотя устав Интерпола не предусматривает процедуру исключения.