В МВД заявили о «закулисных дебатах» об исключении России из Интерпола

Устав Интерпола не предполагает исключение ни одной из 195 стран-участниц, но некоторые государства продолжают обсуждать этот вопрос между собой. Российская сторона сохранила уровень сотрудничества с иностранными партнерами

После начала военных действий на Украине некоторые государства, которых российские власти считают недружественными, начали обсуждать исключение России из Интерпола. Об этом ТАСС сообщил Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев.

По словам Калачева, «закулисные дебаты» на эту тему продолжаются до сих пор, хотя устав международной организации не предусматривает процедуру исключения.

Глава НЦБ заявил, что на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывают давление. Несмотря на это, российская сторона сохранила уровень сотрудничества с иностранными партнерами; они взаимодействуют по таким линиям как международный розыск, борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями, противодействие коррупции, отмывание денег и т.д.

Калачев назвал каналы Интерпола фактически единственным способом обмена полицейской информации как для России, так и для других стран «в условиях сложной внешнеполитической обстановки».

В Интерполе состоят 195 стран-участниц. СССР был принят в организацию в 1990 году. После распада Советского Союза его правопреемницей стала Россия, в стране создали Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. Указ президента от 1996 года определил задачи бюро, среди которых — обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях и содействие в выполнении запросов иностранных правоохранительных органов.

В феврале 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине, Киев при поддержке Великобритании обратился к руководству Интерпола с просьбой приостановить членство России. Организация ее не удовлетворила, но изменил процедуру приема запросов от российской стороны.