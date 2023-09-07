branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении Политика, 05:35
В Перу нашли 1000-летнюю мумию Общество, 05:21
В МВД заявили о «закулисных дебатах» об исключении России из Интерпола Политика, 05:11
В подмосковной деревне загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 04:44
Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву Политика, 04:07
В Ростове недалеко от штаба Южного военного округа сбили беспилотник Политика, 04:01
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем Технологии и медиа, 03:53
Блинкен анонсировал передачу активов российских бизнесменов ветеранам ВСУ Политика, 03:38
Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна Политика, 02:43
Посольство сочло «крестом на поколениях» поставки снарядов с ураном Киеву Политика, 02:41
Блинкен встретился с Зеленским Политика, 02:14
Отвечавшего за работу московской ПВО генерала арестовали по делу о взятке Общество, 01:57
Новый глава Минобороны Украины анонсировал аудит в ведомстве Экономика, 01:49
Политика ,  
0 

В МВД заявили о «закулисных дебатах» об исключении России из Интерпола

Глава НЦБ: недружественные страны обсуждают исключение России из Интерпола
Устав Интерпола не предполагает исключение ни одной из 195 стран-участниц, но некоторые государства продолжают обсуждать этот вопрос между собой. Российская сторона сохранила уровень сотрудничества с иностранными партнерами

После начала военных действий на Украине некоторые государства, которых российские власти считают недружественными, начали обсуждать исключение России из Интерпола. Об этом ТАСС сообщил Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев.

По словам Калачева, «закулисные дебаты» на эту тему продолжаются до сих пор, хотя устав международной организации не предусматривает процедуру исключения.

Глава НЦБ заявил, что на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывают давление. Несмотря на это, российская сторона сохранила уровень сотрудничества с иностранными партнерами; они взаимодействуют по таким линиям как международный розыск, борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями, противодействие коррупции, отмывание денег и т.д.

Калачев назвал каналы Интерпола фактически единственным способом обмена полицейской информации как для России, так и для других стран «в условиях сложной внешнеполитической обстановки».

В Интерполе состоят 195 стран-участниц. СССР был принят в организацию в 1990 году. После распада Советского Союза его правопреемницей стала Россия, в стране создали Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. Указ президента от 1996 года определил задачи бюро, среди которых — обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях и содействие в выполнении запросов иностранных правоохранительных органов.

В феврале 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине, Киев при поддержке Великобритании обратился к руководству Интерпола с просьбой приостановить членство России. Организация ее не удовлетворила, но изменил процедуру приема запросов от российской стороны.

Читайте на РБК Pro
«Мы будем жить на 20 лет дольше»: каким видит будущее Ли Кай-Фу
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Интерпол МВД полиция
Материалы по теме
МВД опровергло введение ограничений для Интерпола в России
Политика
Великобритания решила добиваться исключения России из Интерпола
Политика
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Черногории
Общество