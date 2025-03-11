Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах из-за атаки дронов
Утром из-за атаки беспилотников аэропорты Москвы и близлежащих регионов более четырех часов не принимали рейсы, 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщил Минтранс в телеграм-канале.
Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме, уточнили там. «Серьезных скоплений вылетающих удалось избежать. Аэропорты постепенно возвращаются к привычному ритму», — говорится в сообщении.
В ночь на 11 марта более 340 дронов атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. Атака на московский регион стала самой массированной за все время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Подмосковье три человека погибли, 17 пострадали.
На фоне атаки ограничения на полеты вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, Стригино (Нижний Новгород) и Туношна (Ярославль).
Следственный комитет возбудил дело о теракте.
«Меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области, а также многих других регионов», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя массированную атаку.
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