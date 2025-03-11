Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах из-за атаки дронов

На фоне атаки беспилотников аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, Стригино (Нижний Новгород) и Туношна (Ярославль) несколько часов не принимали и не отправляли рейсы

Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном, Московская область, 11 марта 2025 года (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Утром из-за атаки беспилотников аэропорты Москвы и близлежащих регионов более четырех часов не принимали рейсы, 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщил Минтранс в телеграм-канале.

Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме, уточнили там. «Серьезных скоплений вылетающих удалось избежать. Аэропорты постепенно возвращаются к привычному ритму», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 марта более 340 дронов атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. Атака на московский регион стала самой массированной за все время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Подмосковье три человека погибли, 17 пострадали.

На фоне атаки ограничения на полеты вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, Стригино (Нижний Новгород) и Туношна (Ярославль).

Следственный комитет возбудил дело о теракте.

«Меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области, а также многих других регионов», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя массированную атаку.