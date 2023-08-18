Росавиация заявила об ограничениях в аэропортах при атаке БПЛА в Москве

Из-за атаки беспилотника семь самолетов перенаправили из столицы в аэропорты Санкт-Петербурга, Минска и Нижнего Новгорода, пассажиров после снятия ограничений доставили в Москву. Обломки дрона упали в районе Экспоцентра

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Полеты во все четыре аэропорта Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский) из соображений безопасности временно ограничивались этой ночью, сообщили в Росавиации, передает «Интерфакс». В 4:30 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.

По словам представителя Росавиации, на запасные аэропорты из-за ограничений перенаправили семь самолетов: три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург). Еще один, из Стамбула, приземлился в Минске. После того как ограничения были сняты, пассажиров этих рейсов доставили в Москву.

Сейчас аэропорты работают штатно.

Ночью над Москвой уничтожили беспилотник. Обломки рухнули в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной, не нанеся зданию «значимых повреждений», рассказал мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минобороны отчиталось о пресечении попытки «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. Ведомство отметило, что после «воздействия» по аппарату средств ПВО беспилотник сменил траекторию полета и упал на нежилое здание. Жертв и возгораний нет.

В предыдущий раз атака беспилотников на столичный регион произошла неделю назад, утром 11 августа. Тогда Собянин говорил, что дрон сбили в районе Карамышевской набережной на западе столицы. В результате никто не пострадал, «серьезных разрушений» также не было.