Аэропорт Волгограда отменил ограничения на полеты спустя почти 8 часов

В аэропорту Волгограда отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 05:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.

Кореняко уточнил, что на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Волгоград.

Аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял рейсы с 21:38 мск. Ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», пояснил представитель ведомства. В прошлый раз они действовали вечером 2 февраля.