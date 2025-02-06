Аэропорт Волгограда отменил ограничения на полеты спустя почти 8 часов
В аэропорту Волгограда отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 05:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.
Кореняко уточнил, что на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Волгоград.
Аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял рейсы с 21:38 мск. Ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», пояснил представитель ведомства. В прошлый раз они действовали вечером 2 февраля.
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