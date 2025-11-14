Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Содержание:

Где находится Судан и что важно знать о стране

Судан — это государство в Северо-Восточной Африке, имеющее выход к Красному морю. Столица — Хартум. Судан граничит с Египтом (на севере), Эритреей (на востоке), Эфиопией (на юго-востоке), Южным Суданом (на юге), Центрально-Африканской Республикой (на юго-западе), Чадом (на западе) и с Ливией (на северо-западе). Через его территорию протекает река Нил — одна из важнейших водных артерий Африки. Административно состоит из 18 вилай (штатов).

Население — от 46 до 49 млн человек. Большую часть жителей Судана (более 70%) составляют суданские арабы, которые подразделяются на несколько десятков племен, возводящих свою родословную к предкам с Аравийского полуострова, но в той или иной степени смешавшихся с африканским населением. Традиционно выделяются племена конфедерации джаалин (в долине Нила). Среди остальных народов — нубийцы (нуба), беджа, фур, масалит, загава и другие (всего выделяют 19 крупных этнических групп). Более 90% верующих — мусульмане-сунниты, в основном маликитского мазхаба, христиане насчитывают порядка 4,4% (или около 2 млн).

В 1956 году Судан получил независимость от Великобритании. С момента обретения независимости внутриполитическая ситуация в стране была нестабильной — было принято шесть конституций, страна пережила 35 попыток военного переворота и две полномасштабных гражданских войны (в 1955-1972 и 1983-2005), в ходе которых получил автономию, а впоследствии и независимость Южный Судан. В 2003 году обострился конфликт между арабскими племенами и неарабским населением в регионе Дарфур на западе Судана, который сопровождался военными преступлениями и обвинениями в геноциде. Его жертвами стали до 400 тыс. человек.

В 2023 году в стране вспыхнул конфликт между военизированными формированиями «Силы быстрого реагирования» (СБР) и военными властями, продолжающийся до сих пор. В ООН его назвали самым тяжелым гуманитарным кризисом XXI века, поскольку в результате боевых действий 14 млн суданцев покинули свои дома и стали беженцами, а под угрозой голода оказались 26 млн человек.

Дарфур: регион и его особенности

Дарфур — это исторический регион на западе Судана, который связан с сахаро-сахельской зоной и северной Нигерией. Он образован засушливым равнинным плато, которое разделяет долину реки Белый Нил и бассейн озера Чад, в его центре расположен горный массив Гебель-Марра высотой до 3 тыс. м. Название образовано от арабского слова «дар» (دار — дом, земля, страна) и этнонима «фур» (فور), что буквально означает «страна народа фур». Примерно с конца XIV — начала XV века по 1916 год Дарфур образовывал отдельный феодальный султанат, затем провинцию в составе англо-египетского Судана. Его центром с 1791 года был город Эль-Фашир (Эль-Фашер, ныне столица вилаи Северный Дарфур). Ныне он делится на пять штатов.

Население Дарфура — это сложный континуум этнических групп африканского (нило-сахарского и нубийского) и арабского происхождения. Среди первых наиболее важными группами являются фур, масалит и загава (проживают также на территории Чада). Среди арабов и арабизированных групп принято выделять «автохтонные» племена зиядийа, бени хальба, хаббанийа и риззейгат, а также авлад аль-бахар (буквально «люди реки»), более поздних выходцев из долины Нила (в XVIII столетии), среди которых различали «фукара» (религиозных деятелей) и «джалаба» (городскую торговую прослойку).

Дарфурский конфликт: причины, этапы и последствия

В результате катастрофической засух 1970-1980-х и голода 1984-85 годов, поразивших центральные и северные районы Дарфура, в регионе в 1990-е резко обострились конфликты за земельные и водные ресурсы между земледельческими группами и арабизированными скотоводческими общинами. Представители крупнейших «африканских» народов региона — фур и загава — образовали в 2003-м «Суданское освободительное движение» (лидеры — Абд аль-Вахид Мухаммад Нур и Минни Миннави) и «Движение за справедливость и равенство» (лидер — Халил Ибрахим). В ответ правительство в Хартуме выступило на стороне «арабов», оказав финансовую, кадровую, организационную и материально-техническую поддержку ополченцам-джанджавидам. Рейды джанджавидов вызвали гибель 300-400 тыс. человек, массовый исход населения в соседний Чад, обвинения в этнических чистках, геноциде и других военных преступлениях и преступлениях против человечности. Несмотря на смешанное происхождение большинства народов региона, в пропаганде конфликт часто изображался как противостояние «арабов» и «черных» африканцев (зурук), в связи с чем приобрел этно-расовые коннотации. Пик насилия пришелся на 2003-2005 годы, в течение последующих лет конфликт был в значительной степени заморожен благодаря серии соглашений с повстанческими группировками.

Кто такие джанджавиды Джанджавиды — это арабский неологизм, который вошел в обиход в 1980-е годы для обозначения формирований вооруженных арабских ополченцев, орудовавших в Дарфуре. Слово происходит от слов «джинн» (араб. جن дух, демон), и «джавад» (араб. جواد — конь, скакун) и буквально означает «призрачного наездника», «демона-налетчика». Они набирались из числа бандитов, демобилизованных солдат, выпущенных из тюрем осужденных преступников, арабских националистов, молодых пастухов и безработных, в своих рейдах широко использовали лошадей, верблюдов и автотранспорт. В 2003-2004 годы формирования джанджавидов при поддержке суданских войск совершили ряд тяжких преступлений, которые международные организации квалифицировали как геноцид. В октябре 2025 года Международный уголовный суд признал виновным в тяжких преступлениях против человечности одного из лидеров джаджавидов Али Мухаммада Али Абд-аль-Рахмана, известного под псевдонимом Али Кушейб.

В 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира по обвинению в организации геноцида в Дарфуре.

«Силы быстрого реагирования»: что такое СБР и как они появились

«Силы быстрого реагирования» (СБР, араб. قوات الدعم السريع, также «Силы быстрой поддержки», англ. Rapid Support Force — RSF) — это военизированная организация, официально сформированная президентским декретом в 2013 году на базе формирований джанджавидов из Дарфура. Структуру возглавил бывший джанджавид Мохаммед Хамдан Дагло, известный под псевдонимом Хамидти, который с 2006 года под началом своего дяди Джумы Дагло участвовал в поддержанных Хартумом операциях в Северном Дарфуре. Штаб-квартира базировалась в городе Зурук. В 2014 году СБР получила финансирование по линии ЕС для контроля потоков нелегальных мигрантов через Ливию. В 2014-2017 годы несколько тысяч боевиков СБР были завербованы для участия в боевых действиях в Йемене на стороне саудовской коалиции. В 2017-м суданский парламент ратифицировал закон о статусе СБР, предполагавший прямое подчинение СБР президенту при общем надзоре со стороны министерства обороны.

СБР использовались правительством Омара аль-Башира для контрпартизанских операций (особенно в 2014-2015 годы), подавления антиправительственных протестов (в 2013 и в 2018-2019 годы) и в качестве противовеса официальной армии. В обмен на лояльность властям в Хартуме СБР получили фактический контроль над золотоносным районом Гебель-Амир в Северном Дарфуре (около 17% разведанных запасов золота). Добычей, аффинажем и транспортировкой золота занималась связанная с семьей Хамидти холдинговая компания «Аль-Гунейд», контролировавшая прииски в Дарфуре и в Южном Кордофане. В 2023 году состояние Хамидти оценивалось в $7 млрд.

Численность СБР к началу боевых действий весной 2023-го оценивалась в 100 тыс. (против 200 тыс. в вооруженных силах Судана).

Основу СБР составляют выходцы из скотоводческих арабизированных племен Западного Судана, в частности, миссерийя и риззейгат из Дарфура и Южного Кордофана (например, Хамидти происходит из клана авлад мансур ветви махарийя племени риззейгат). СБР позиционируют свою организацию как представляющую интересы арабов с периферии и противостоящую «глубинному государству» в лице политической элиты из Центрального Судана и Хартума.

Кроме того, СБР регулярно обвиняют власти в «исламистском» характере государства и глубоких связях с распущенной в 2019 году партией «Национальный конгресс Судана» (была правящей с 1998 года). Официально они выступают за подчеркнуто светский и федералистский характер государства, приверженность идеалам «Декабрьской революции» (в ноябре 2022-го Хамидти принес публичные извинения за участие в перевороте 2021-го). Публично Хамидти высказывался за «прекращение дискриминации», «равноправие всех граждан» вне зависимости от регионального и этнического происхождения, а также политическую интеграцию традиционно дискриминируемых народов «африканского» происхождения юга и запада страны.

На практике движение является неоднородной коалицией вооруженных формирований, построенных по клановому и территориальному принципу вокруг тех или иных авторитетных командиров, которые поддерживают взаимовыгодные отношения с другими вооруженными группами, в частности племенными ополчениями бени хальба, риззейгат, миссерия, саламат и др. СБР и союзные им формирования неоднократно обвинялись в избыточном насилии, расправах, этнических чистках неарабского населения (в первую очередь масалит в Дарфуре), повсеместных грабежах, низкой заинтересованности в поддержании элементарного правопорядка на подконтрольных территориях (в конце 2023-го вспыхнули кровопролитные стычки между союзными СБР ополчениями в Дарфуре). Практически каждый военный успех СБР сопровождался информацией о массовых нарушениях прав человека и тяжких преступлениях боевиков СБР и союзных им ополчений. По подсчетам организации ACLED, на СБР приходится почти 70% эпизодов насилия над гражданскими лицами.

В 2024-го в СБР был сформирован «комитет по предотвращению негативных проявлений», выступающий аналогом военной полиции, однако он мало способствует поддержанию дисциплины между формированиями и группировками. В январе 2025 года США признали действия СБР в Дарфуре геноцидом.

В феврале 2025-го СБР и союзные им силы (в первую очередь НОДС-С) с целью легитимации своей власти начали работу над созданием параллельного правительства. 26 июля 2025 года поддерживающая СБР «Тасис» (араб. تأسيس — «основание», «учреждение») объявила о формировании одноименного параллельного правительства с центром в городе Ньяла (штат Южный Дарфур), его возглавил бывший член переходного совета Мохамед Хасан ат-Тайяши. Это действия осудили Совет мира и безопасности Африканского союза, Лига арабских государств и СБ ООН.

Гражданский конфликт в Судане (2023 год — настоящее время)

В апреле 2019 года в Судане на фоне массовых антиправительственных протестов военные отстранили от власти президента Омара аль-Башира, который правил с 1989 года. Власть сначала перешла к Переходному военному совету, позже — к Суверенному совету во главе с генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом, а также сформированному им гражданскому правительству. Заметную роль в этих событиях сыграли военизированные формирования СБР под командованием генерал-лейтенанта Мухаммада Хамдана Дагло (Хамидти), которые поначалу были задействованы в подавлении демонстраций, а затем перешли на сторону военных. В новой конфигурации власти Хамидти стал заместителем аль-Бурхана и фактически вторым лицом в государстве и возглавил Высший комитет по чрезвычайным экономическим ситуациям.

В октябре 2021-го аль-Бурхан и Хамидти организовали переворот и свергли гражданское правительство. После этого отношения между аль-Бурханом и Хамидти начали быстро ухудшаться из-за обострившейся борьбы за власть. Основной причиной разногласий стал вопрос интеграции СБР в вооруженные силы. Аль-Бурхан настаивал на интеграции СБР в суданские ВС в двухлетний срок, Хамидти требовал больше времени — 10 лет.

Ход боевых действий

Гражданский конфликт вспыхнул 15 апреля 2023 года после того, как формирования СБР предприняли атаку на президентскую резиденцию и захватили значительную часть столичной агломерации, представляющую собой конурбацию из трех городов — Хартума, Омдурмана и Северного Хартума (Хартум Бахри, или Бахри), которые соединены пятью мостами и речным транспортом. Первоначально боевые действия велись в столичном регионе, где СБР окружили и заблокировали ряд военных баз, однако быстро перекинулись на Дарфур и районы центрального Судана. В июне СБР захватили Эль-Генейну — административный центр Западного Дарфура, а также территории в Восточном Дарфуре, Центральном Дарфуре и в Западном Кордофане. В течение октября — ноября мятежники захватили четыре из пяти штатов, образующих регион Дарфур. В апреле-мае 2024 года СБР окружили город Эль-Фашер — административный центр Северного Дарфура, который представлял собой крупнейший и последний подконтрольный Хартуму город на западе Судана.

В начале 2024 года правительственные силы попытались перейти в контрнаступление и в феврале вернули под свой контроль часть Омдурмана, однако в целом на этом этапе войны в связи с растянутой логистикой и нехваткой личного состава правительственные силы находились в обороне, рассчитывая истощить наступление СБР и с помощью авиаударов и беспилотников дезорганизовать линии снабжения СБР, которые в основном шли из Дарфура к столице по мосту через Нил к югу от Хартума.

В декабре 2023 года мятежники вошли в город Вад-Медани к юго-востоку от столицы в штате Эль-Гезира — важнейшем зерноводческом регионе страны в междуречье Белого и Голубого Нила, в июне следующего года пала Синга — столица штата Сеннар. Захват Вад-Медани спровоцировал исход почти 500 тыс. человек. Начиная с декабря 2023 — января 2024 года военные власти стали активнее привлекать на свою сторону противников СБР и нейтральные военно-политические структуры и ополчения, такие как «Объединенные силы Дарфура». Для формирования резерва потенциальных новобранцев были воссозданы «Народные силы обороны», бригада «Аль-Бараа ибн Малик» и другие связанные с Минобороны исламистские военизированные структуры, существовавшие в эпоху Омара аль-Башира и распущенные в течение 2019-2020 годов. На стороне правительства также выступила фракция НОДС-С, возглавляемая Маликом Агаром. Это позволило руководству вооруженных сил нарастить численность личного состава, наладить систему подготовки военных на тренировочных базах на севере страны и подготовиться к наступательным действиям.

В конце сентября 2024-го суданские военные перешли к скоординированному контрнаступлению на позиции СБР в столичной конурбации и в вилаях Эль-Гезира и Сеннар и в следующем месяце вернули контроль над этими двумя регионами. Фактически они вытеснили СБР из Центрального Судана, разблокировала ряд транспортных артерий и сняли осаду с ряда военных баз в Хартуме, Сеннаре и Северном Кордофане. В октябре на сторону правительства перешел полевой командир СБР Абу Акля Кайкаль из арабского племени шукрийя — ключевой союзник СБР в Центральном Судане, который ранее обеспечил успешное продвижение СБР в Эль-Гезире и Сеннаре.

В связи с успехами правительственных сил и серией расколов в лагере мятежников в феврале 2025-го СБР заключили в Найроби союз с фракцией «Народно-освободительной армии Судана — Север» (НОДС-С), которой руководит Абдельазиз аль-Хилу и которая контролирует Нубийские горы в Южном Кордофане, отдельные территории в Голубом Ниле на границе с Эфиопией и представляет интересы нубийского населения. Это позволило СБР улучшить свое стратегическое положение на юге страны в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил.

В январе 2025 военные вернули Вад-Медани и НПЗ «Гаили» к северу от столицы, являвшийся важным источником топливного снабжения отрядов СБР, в феврале прорвали осаду столицы Северного Кордофана Эль-Обейд, которая связывает западные и южные части Судана, а в течение марта 2025-го восстановили контроль над Северным Хартумом (Хартум-Бахри, или Бахри) и Хартумом. В том же месяце правительство полностью зачистило от СБР ключевой штат Эль-Гезира.

В настоящее время СБР контролируют в столичном регионе только часть западных и восточных окраин Омдурмана. В то же время весной того же года СБР начали регулярно наносить удары беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в Порт-Судане, где базируется признанное ООН военное правительство, и остановили продвижение правительственных сил в Кордофане к западу от столицы.

Эль-Фашир (Эль-Фашер): почему город стал ключевой точкой конфликта

В начале июня 2025-го СБР установили контроль над границей с Ливией и Египтом, а 26 октября после 19-месячной осады в ходе трехдневного штурма взяли историческую столицу Дарфура — город Эль-Фашир (Эль-Фашер), который защищали силы 6-й пехотной дивизии и союзные им дарфурские формирования. Активные бои за этот район велись с ноября 2023-го. Осада города связывала значительные резервы СБР в Дарфуре и ослабляла натиск мятежников на восточном фронте в столичном регионе. Таким образом под контролем СБР оказался практически весь Дарфур и часть Кордофана, что составляет около трети территории Судана с доступом к границе четырех соседних государств. Взятие Эль-Фашира сопровождалось массовыми убийствами мирных жителей, раненых и пленных комбатантов, в том числе в госпитале.

Полный захват Дарфура создал перспективу фактического раскола страны на две части, где СБР контролирует «родные» для него территории Дарфура и часть Кордофана и Голубого Нила, а правительство — северные и восточные части страны.

Почему конфликт в Судане опасен для региона и мира

В гражданский конфликт оказались прямо или косвенно вовлечены ряд соседних государств — Египет, Алжир, Ливия, Турция, Эритрея, Эфиопия, Чад, ЦАР и Южный Судан, ряд региональных держав (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, КНР, Иран), а также негосударственных военно-политических сил и движений (в частности, «Народный фронт освобождения Тыграя») и иностранные наемники из России, Украины, Колумбии и соседних стран Африки. В разное время в поддержке СБР обвиняли власти Чада, ЦАР, Эфиопии, Ливии (силы, связанные с маршалом Халифой Хафтаром), ОАЭ, Уганды и Кении, в то время как в поддержку международно-признанного правительства выступали Турция, Иран, Эритрея. Южный Судан, зависящий от прокачки своей нефти через территорию Судана, вынужден поддерживать отношения с обеими сторонами конфликта. Саудовская Аравия поддерживает нейтралитет и стремится выступать в качестве нейтральной переговорной площадки.

Ключевым союзником СБР считаются ОАЭ. В ООН и ЕС регулярно обвиняли Абу-Даби в снабжении СБР оружием, боеприпасами, артиллерийскими и беспилотными системами через пограничный чадский город Амджарасс по коридору Ливия — Чад — Дарфур. По данным ООН, взамен СБР могут поставлять в ОАЭ незаконно добытое золото с кустарных месторождений, находящихся на подконтрольных им территориях Дарфура и Кордофана. В Абу-Даби отрицают эти обвинения.

Международная реакция и попытки урегулирования

Первые попытки договориться о краткосрочных паузах стороны предпринимали еще в апреле 2023-го. В мае того же года при участии США в Джидде (Саудовская Аравия) начались переговоры сторон для достижения краткосрочных гуманитарных перемирий, однако из-за взаимного недоверия они регулярно срывались, и два раунда консультаций закончились неудачно.

В июле 2024-го стартовали переговоры в Женеве, однако они касались в основном гуманитарных вопросов и защиты мирного населения. В августе того же года в Женеве при посредничестве США вновь были организованы переговоры между СБР и военными, однако армейское руководство Судана бойкотировало эту встречу.

12 сентября 2025 года после многомесячных четырехсторонних переговоров с участием США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ была согласована дорожная карта по мирному урегулированию, которая предусматривала трехмесячное гуманитарное перемирие для разблокировки переговоров. Она была отвергнута Абдель-Фаттахом аль-Бурханом и проигнорирована Хамидти.