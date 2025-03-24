Появились кадры из разрушенной после двух лет войны столицы Судана

Как выглядит разрушенная столица Судана после двух лет войны. Видео

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Столицу Судана Хартум после длительных разрушительных боев заняли правительственные войска. Гражданская война в стране продолжается два года, ее причиной стали политические разногласия между армией и спецназом, которые в 2019 году вместе участвовали в свержении Омара Хасана аль-Башира (он правил почти 30 лет), после чего создали правительство переходного периода.

К 23 марта суданские военные взяли под контроль президентский дворец в Хартуме, здания Центрального банка, национальной разведки и другие объекты. The New York Times пишет, что в ходе боев за контроль над столицей погибли сотни человек, правительственные здания сгорели дотла, военный штаб оказался полностью уничтожен.