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Политика ,  
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Как выглядит разрушенная столица Судана после двух лет войны. Видео

Появились кадры из разрушенной после двух лет войны столицы Судана

Как выглядит разрушенная столица Судана после двух лет войны. Видео
Video

Столицу Судана Хартум после длительных разрушительных боев заняли правительственные войска. Гражданская война в стране продолжается два года, ее причиной стали политические разногласия между армией и спецназом, которые в 2019 году вместе участвовали в свержении Омара Хасана аль-Башира (он правил почти 30 лет), после чего создали правительство переходного периода.

К 23 марта суданские военные взяли под контроль президентский дворец в Хартуме, здания Центрального банка, национальной разведки и другие объекты. The New York Times пишет, что в ходе боев за контроль над столицей погибли сотни человек, правительственные здания сгорели дотла, военный штаб оказался полностью уничтожен.

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Ibrahim Awad / XinHua / Global Look Press
Фото: Ibrahim Awad / XinHua / Global Look Press
Фото: El Tayeb Siddig / Reuters
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Ibrahim Awad / XinHua / Global Look Press
Фото: Ibrahim Awad / XinHua / Global Look Press
Фото: El Tayeb Siddig / Reuters
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press
Фото: Ibrahim Awad / XinHua / Global Look Press
Фото: Ibrahim Awad / XinHua / Global Look Press

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Хартум Судан гражданская война видео
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