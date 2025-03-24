Как выглядит разрушенная столица Судана после двух лет войны. Видео
Столицу Судана Хартум после длительных разрушительных боев заняли правительственные войска. Гражданская война в стране продолжается два года, ее причиной стали политические разногласия между армией и спецназом, которые в 2019 году вместе участвовали в свержении Омара Хасана аль-Башира (он правил почти 30 лет), после чего создали правительство переходного периода.
К 23 марта суданские военные взяли под контроль президентский дворец в Хартуме, здания Центрального банка, национальной разведки и другие объекты. The New York Times пишет, что в ходе боев за контроль над столицей погибли сотни человек, правительственные здания сгорели дотла, военный штаб оказался полностью уничтожен.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов