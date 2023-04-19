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В Судане объявили о второй за неделю попытке перемирия

Армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня на сутки
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования договорились о новом 24-часовом перемирии, сообщает Al Arabiya. Оно начало действовать в 18:00 19 апреля и закончится в 18:00 20 апреля.

Днем ранее, 18 апреля, стороны тоже объявляли перемирие, однако через несколько часов в стране вновь начались бои, передает Associated Press.

Режим прекращения огня необходим в том числе для того, чтобы суданцы, которые несколько дней с начала боевых действий находились у себя в домах, могли выбраться из столицы страны, Хартума.

Al Arabiya тоже сообщает, что даже после объявления временного перемирия в районе президентского дворца в столице были слышны взрывы и стрельба.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала конфликта в Судане погибли 300 человек, более 2,6 тыс. получили ранения.

Вооруженный конфликт между армией Судана и Силами быстрого реагирования начались в Хартуме в субботу, 15 апреля. Стороны взаимно обвинили друг друга в обстрелах постов подразделений. Армия нанесла удары по позициям спецназа, часть из них были взяты под контроль. Руководство вооруженных сил объявило о роспуске Сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.

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Армию возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он же председательствует в Переходном суверенном совете, главном исполнительном органе страны с 2021 года, являясь де-факто президентом. Его заместителем в совете состоит глава Сил быстрого реагирования генерал Мухаммед Хамдан Дагло, известный по прозвищу Хамидти. Эта организация была создана на базе арабского проправительственного ополчения «Джанджавид» (в переводе — «Джинн на коне»), появившегося в начале 2000-х годов.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года стороны достигли соглашения об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов. Однако возник вопрос об интеграции RFS в вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности и о том, кто будет руководить этим процессом.

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