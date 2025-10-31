В Эль-Фашере в Судане от действий боевиков погибли более 2 тыс. человек

В суданском городе Эль-Фашер, административном центре Северного Дарфура, после перехода его под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) погибли более 2 тыс. человек, сообщил «РИА Новости» представитель регионального правительства Агад бен Кони.

«Число погибших возросло до 2227 человек», — сказал он.

Бен Кони обвинил боевиков в убийствах людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные и те, кто искал укрытие на фоне обстрелов.

По данным властей, город покинули более 390 тыс. жителей, многие из них направились в лагеря беженцев в Корме и Тавиле, часть из них до сих пор находится в пути. Власти не исключают, что некоторые могли погибнуть или попасть в плен.

Как передает местное издание Al Rakoba, СБР объявили о захвате Эль-Фашера 26 октября, после полутора лет боев с правительственными войсками.

Бои между суданской армией и СБР продолжаются с апреля 2023 года, последним крупным оплотом правительственных войск в Дарфуре до своего падения оставался Эль-Фашер. По данным ООН, с начала конфликта свои дома покинули более 12 млн человек.

В начале октября в Дарфуре были уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне мятежников из СБР, в том числе выходцы из Украины и Колумбии, сообщили Al Rakoba и Al Watan со ссылкой на заявление шестой пехотной дивизии суданской армии. Среди них были специалисты по беспилотникам и снайперы.