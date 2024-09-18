FT: россияне и украинцы помогали одной стороне в конфликте в Судане

FT узнала, что россияне и украинцы помогали одной стороне в Судане

Отставные и действующие военные из России и Украины помогали одной из сторон конфликта в Судане, выяснила FT. Гражданская война в стране продолжается с 2023 года, до этого Россия и Судан договорились о создании базы ВМФ

Глава вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан приветствует офицеров армии (Фото: Sudanese Sovereign Council Media / Reuters)

Отставные летчики с Украины и снайперы из России помогали обучать одну и ту же сторону в конфликте, который уже полтора года продолжается в Судане. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в военной разведке.

Они помогали подконтрольным лидеру Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану вооруженным силам (ВСС), противостоящим силам быстрого реагирования (СБР) генерала Мухаммада Хамдана Дагло.

Представитель армии Судана в комментарии газете опроверг «украинское присутствие» в Судане. Однако представитель Министерства обороны Украины подтвердил, что украинские «мирные граждане», которые «ранее служили в ВВС», выступают в качестве инструкторов ВВС Судана.

Другой источник FT отметил, что российские снайперы, поддерживающие ВСС, были «настоящими». «Раньше русские играли на обеих сторонах, включая силы ЧВК «Вагнер», — сказал старший научный сотрудник Центра перспективных исследований безопасности, стратегии и интеграции при Боннском университете Андреас Хайнеманн-Грюдер. Представитель переходного Суверенного совета Судана (возглавляемый Абдель Фаттахом аль-Бурханом) Малик Аггар ранее опровергал присутствие в стране ЧВК «Вагнер».

Россия и Судан в 2019 году заключили соглашение о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания российского ВМФ. В соответствии с ним максимальная численность личного состава пункта, который должен расположиться в Порт-Судане, не должна превышать 300 человек, одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Соглашение не было ратифицировано, в Судане произошел военный переворот, в результате был свергнут президент Омар аль-Башир. Тогда же был создан переходный Суверенный совет, председателем которого стал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

В конце октября 2021 года военные, подконтрольные Абдель Фаттаху аль-Бурхану, арестовали ряд высокопоставленных гражданских политиков и чиновников, под домашний арест был помещен премьер-министр страны Абдалла Хамдук. Тогда же Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета и правительства страны, а также о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, подписанной в 2019 году между оппозицией и военными. Впоследствии был создан новый переходный Суверенный совет Судана, который вновь возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан. Сегодня он является фактическим лидером государства.

Гражданский конфликт с генералом Дагло, некогда главным сторонником Абдель Фаттаха аль-Бурхана, начался в апреле 2023 года, когда было отложено подписание соглашения, предусматривающего создание в стране переходной гражданской власти. Тогда между основной армией и подконтрольными Дагло спецназовцами начались разногласия по поводу будущей структуры безопасности и принципов формирования. В частности о том, кто должен возглавить будущие вооруженные силы.