NASAMS: дальность ракетного комплекса, характеристики и боевое применение

Пусковая установка NASAMS (Фото: Soldatnytt / Wikipedia)

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Что такое NASAMS

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной зенитно-ракетный комплекс норвежского производства. Совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Предназначен для защиты военных баз, портов, густонаселенных пунктов и других стратегических объектов от разного рода маневрирующих аэродинамических угроз на малых и средних высотах. Главные операторы — Норвегия и США, где комплекс с 2005 года входит в систему ПВО Вашингтона. Помимо этого, он состоит на вооружении армий еще 11 стран, включая Испанию, Финляндию и Украину.

Как разрабатывался комплекс NASAMS

NASAMS разрабатывался с конца 1989 года по заказу ВВС Норвегии взамен устаревших ЗРК Improved Hawk и на базе комплекса NOAH (Norwegian Adapted Hawk), при этом Norsk Forsvarsteknologi (ныне Kongsberg Defence & Aerospace) отвечала за разработку модульной распределенной системы, а Hughes Air (ныне Raytheon) — за ракеты-перехватчики. В работе над комплексом было принято решение использовать американскую среднюю ракету AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), которая уже применялась на истребителях F-15 и F-16. Это позволило сэкономить время и средства на разработку собственной ракеты.

Комплекс достиг начальной боевой готовности в 1994 году, его первым оператором стали ВВС Норвегии. В 1998-м NASAMS достиг полной боеготовности и поставлен на боевое дежурство норвежских ПВО. В 2003 году четыре батареи были приобретены Испанией. В течение следующих лет были разработаны модификации NASAMS II и NASAMS III.

В июне 2015 года Kongsberg Defence & Aerospace и Raytheon заключили контракт о продлении партнерства на десять лет. В октябре 2021-го компания Raytheon представила новый радар GhostEye MR. Продолжается совершенствование комплекса и его модулей, работает программа продления срока эксплуатации действующих. В частности, на основе NASAMS разработана высокомобильная пусковая установка (High Mobility Launcher, HML) на базе колесного шасси M1152.

Модули NASAMS

NASAMS представляет собой модульную распределенную систему с открытой архитектурой, включает нескольких взаимосвязанных машин. Каждая пусковая установка способна нести до шести транспортно-пусковых контейнеров с ракетами-перехватчиками. Радар способен засекать БПЛА, в том числе ударные дроны, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты в радиусе 75 км и одновременно сопровождать до 72 целей. При этом ПУ и радар могут быть расположены на расстоянии до 20 км от центра управления огнем, тем самым повышая радиус покрытия. Комплекс может перевозиться наземным, водным и воздушным транспортом, в том числе военно-транспортными самолетами С-130.

Комплекс непрерывно развивается и существует в трех модификациях. Модификация второго поколения с условным обозначением NASAMS II отличается большей мобильностью, имеет усовершенствованный радар Sentinel AN/MPQ-64F1 и способна объединять до 12 ПУ. Она состоит на вооружении норвежских ВВС с 2007 года. Комплексы третьего поколения (NASAMS III) разрабатывались в 2010-е и состоят на вооружении с 2019 года.

В составе стандартного комплекса NASAMS:

РЛС AN/MPQ-64 Sentinel производства Raytheon, который обеспечивает обнаружение целей на дальностях до 75 км и высотах до 15 км и может устанавливаться на колесное шасси HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) или на средние тактические грузовики семейства M1082;

мобильный пункт распределения огня (Fire Distribution Center), представляющий собой программно-аппаратный комплекс на колесной платформе;

пусковая установка (ПУ), которая может устанавливаться на колесное шасси Scania 113H (в норвежской армии), IVECO (в испанских ВС) или на другие похожие платформы;

ракеты AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, «усовершенствованная ракета класса «воздух — воздух» средней дальности»);

машина с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей NTAS (Norwegian Tracking Adjunct System).

Одна полная батарея NASAMS в составе трех взводов включает девять ПУ с шестью ракетами в каждой, четыре РЛС, четыре пункта распределения огня, четыре NTAS и мобильный командный пункт. Полная батарея NASAMS II в составе четырех взводов включает 12 ПУ и до восьми радаров.

Типы используемых ракет

NASAMS использует противоракеты AIM-120 AMRAAM производства компании Hughes (ныне в составе Raytheon), которые также могут устанавливаться на самолеты-истребители F-15, F-16, F-35, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen и др. Среди ее модификаций:

AMRAAM-ER повышенной дальности (Extended Range; впервые успешно испытана в 2021-м),

AIM-9X Sidewinder (испытана в 2011 году; оптимизирована для малой дальности).

Стоимость одной ракеты AIM-120 AMRAAM оценивается почти в $1 млн. Они производятся на заводе компании Raytheon в городе Тусон (Аризона). В феврале 2025-го норвежская Kongsberg Defence & Aerospace сообщила о планах открыть совместное производство ракет для NASAMS на Украине. Также прорабатывается возможность производства ракет AMRAAM в Японии.

Тактико-технические характеристики NASAMS

Вес ракеты — 152 кг



Длина ракеты — 3,7 м



Диаметр ракеты — 0,18 м



Тип боеголовки — осколочно-фугасная AIM-120C



Вес боевой части — 18,1 кг



Дальность — 2,5–40 км



Высота поражения цели — 0,3–15 км



Максимальная скорость ракеты-перехватчика — 1020 м/с



Максимальная скорость цели — 1000 км/с

Где NASAMS состоит на вооружении

NASAMS приобретены или состоят на вооружении в Норвегии, США, Финляндии, Испании, Нидерландах, Омане, Литве, Индонезии, Австралии, Катаре, Венгрии и на Украине. В феврале стало известно о заключении контракта на приобретение систем NASAMS Тайванем. Кроме того, Польша, Греция и Турция используют системы командования и контроля NASAMS для собственных систем ПВО.

Впервые о намерении США поставить Украине NASAMS в рамках очередного пакета военной помощи стало известно в июле 2022 года. А уже в августе был заключен контракт на поставку двух батарей на сумму $182,2 млн. О передаче Киеву первых двух батарей NASAMS стало известно в октябре того же года. Впоследствии Вашингтон несколько раз сообщал о поставках этих ЗРК Киеву. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году у Украины их было девять. Страна получила ЗРК от США, Испании, Норвегии и Канады.

Боевое применение комплекса NASAMS

Два первых комплекса NASAMS Украина получила в октябре 2022-го. С конца того года комплексы NASAMS входят в эшелонированную ПВО Украины. Впервые об уничтожении комплекса российское Минобороны заявило в начале февраля 2023-го.

Аналог NASAMS в России

Наиболее близким NASAMS по функционалу считаются российские ЗРК семейства «Бук», в частности 9К317 «Бук-М2» и 9K317M «Бук-М3».