На Украине откроют завод по производству ракет для ЗРК NASAMS

Норвежская Kongsberg Defence & Aerospace обсуждает с Киевом открытие завода в формате совместного предприятия. На нем планируется наладить массовое производство ракет, рассказал Ли. Россия осуждает помощь Киеву

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, разработанный компанией Kongsberg Defence & Aerospace (Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock)

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, производящая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, откроет на Украине завод по выпуску ракет для этих систем. Об этом сообщил глава компании Эйрик Ли в интервью Euractiv.

По его словам, речь будет идти о массовом производстве ракет, «то есть о сотнях».

«Сейчас мы создаем компанию на Украине. Мы тесно обсуждаем с украинскими представителями отрасли открытие совместного предприятия», — рассказал Ли.

Стороны рассматривают возможность создания совместного предприятия в течение нескольких месяцев. Главной задачей будет «увеличение производства ракет для систем ПВО на Украине на основе украинской технологии», заявил собеседник издания.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Первые комплексы NASAMS были переданы Украине в октябре 2022 года Соединенными Штатами. Впоследствии Вашингтон несколько раз сообщал о поставках ЗРК Киеву. Также для Украины комплекс приобрела Канада.

На Украине после начала военной операции запустили несколько оборонных заводов. В частности, свое производство создал немецкий оборонный концерн Rheinmetall, также завод по производству беспилотников строит турецкая компания Baykar. Его запуск запланирован на 2025 год.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны западных стран и заявляет, что строительство производств «подпадает под тему демилитаризации». Администрация американского президента Дональда Трампа, как заявлял сам республиканец, сейчас не оказывает помощи Киеву в области обороны.