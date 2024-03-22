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Финансы ,  
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Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика

Отзыв лицензии «Гефеста» стал вторым за неделю случаем

Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика

Утром 22 марта ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела", который занимал  321-е место в банковской системе России. В феврале ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» и объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка. Это был первый за 1,5 года случай, когда лицензию у банка в России отзывают принудительно. До этого регулятор забирал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 года.

Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились 97 банков. Следующий рост отзывов был в 2018 году — 60 банков. После этого количество отзывов пошло на резкий спад. В 2018 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что основная работа по оздоровлению банков завершена.

Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика

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Теги
лицензия ЦБ QIWI банк «Гефест»
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