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В Думе ответили на вопрос об электронных повестках на военные сборы

Депутат Красов: законопроект об электронных повестках не касается призыва на военные сборы
Депутат Красов уточнил, что положения закона об электронных повестках не коснутся призыва на военные сборы. Дума приняла закон 11 апреля, также были одобрены поправки о введении единого реестра воинского учета
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Нововведения, касающиеся электронных повесток, относятся только к военной службе по призыву, а не к военным сборам, заявил депутат Государственной думы и первый заместитель главы ее комитета по обороне Андрей Красов, передает корреспондент РБК.

На вопрос, может ли прийти электронная повестка на военные сборы, депутат ответил, что речь идет о военной службе по призыву, сборы «не предмет этого федерального закона».

Военные сборы проводятся для подготовки пребывающих в запасе граждан к военной службе. Они бывают учебными и проверочными (проверяют боевую и мобилизационную готовность). Продолжительность сборов — не более двух месяцев.

Ранее глава профильного думского комитета Андрей Картаполов сообщал, что новые нормы будут действовать в отношении всех военнообязанных, а не только тех, кто будет призван на срочную службу. Он подчеркивал, что новой волны мобилизации в России «нет и не планируется».

Законопроект, касающийся «оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу», Дума приняла в трех чтениях 11 апреля — через день после внесения поправок. Парламентарии одобрили:

  • внедрение оповещения призывников в электронном виде — как уточнял Картаполов, речь идет о рассылке повесток через портал госуслуг или МФЦ;
  • введение реестра воинского учета, данные в который будут поступать автоматически из различных ведомств;
  • введение ограничений на выезд из России для тех, кому вручили повестки, а для тех, кто по ней не явился в военкомат, — также на регистрацию ИП и самозанятого, управление транспортными средствами, получение кредитов и т.д.
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Мария Лисицына Мария Лисицына, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
военные сборы электронные повестки Госдума Андрей Красов
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