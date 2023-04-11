В Думе ответили на вопрос об электронных повестках на военные сборы
Нововведения, касающиеся электронных повесток, относятся только к военной службе по призыву, а не к военным сборам, заявил депутат Государственной думы и первый заместитель главы ее комитета по обороне Андрей Красов, передает корреспондент РБК.
На вопрос, может ли прийти электронная повестка на военные сборы, депутат ответил, что речь идет о военной службе по призыву, сборы «не предмет этого федерального закона».
Военные сборы проводятся для подготовки пребывающих в запасе граждан к военной службе. Они бывают учебными и проверочными (проверяют боевую и мобилизационную готовность). Продолжительность сборов — не более двух месяцев.
Ранее глава профильного думского комитета Андрей Картаполов сообщал, что новые нормы будут действовать в отношении всех военнообязанных, а не только тех, кто будет призван на срочную службу. Он подчеркивал, что новой волны мобилизации в России «нет и не планируется».
Законопроект, касающийся «оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу», Дума приняла в трех чтениях 11 апреля — через день после внесения поправок. Парламентарии одобрили:
- внедрение оповещения призывников в электронном виде — как уточнял Картаполов, речь идет о рассылке повесток через портал госуслуг или МФЦ;
- введение реестра воинского учета, данные в который будут поступать автоматически из различных ведомств;
- введение ограничений на выезд из России для тех, кому вручили повестки, а для тех, кто по ней не явился в военкомат, — также на регистрацию ИП и самозанятого, управление транспортными средствами, получение кредитов и т.д.