Комплекс «Бастион»: характеристики и роль береговой ракетной системы

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Калининградской области (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Содержание:

Что такое комплекс «Бастион»

«Бастион» — это российский береговой ракетный комплекс (БРК), который создан для защиты побережья от надводных кораблей противника разных типов: от авианосцев до десантных судов. По классификации ГРАУ он носит индекс 3К55, а в системе НАТО его обозначают как SSC-5 Stooge (в переводе — «марионетка»). Основное вооружение комплекса — противокорабельная сверхзвуковая ракета П-800 «Оникс», которая в экспортном исполнении известна под названием «Яхонт» (SS-N-26 Strobile в номенклатуре НАТО).

Комплекс выпускается в двух вариантах — мобильном («Бастион-П») и стационарном или шахтном («Бастион-С»), при этом последний ориентирован главным образом на экспорт. Первое зафиксированное боевое применение системы состоялось в 2016 году во время операции российских войск в Сирии.

История разработки и постановки на вооружение

Работы по созданию системы стартовали в 1980-е годы. Инженеры НПО машиностроения взялись за проектирование новой платформы, призванной прийти на смену устаревшим комплексам «Редут» и «Рубеж». Испытания первых образцов ракетных установок были проведены в 1985 году. Распад СССР существенно замедлил программу создания комплекса. Официально система поступила в арсенал вооруженных сил в 2010 году. Публичная демонстрация разработки для широкой аудитории состоялась в 2014-м в рамках парада Победы в городе Ростове-на-Дону. Первый зафиксированный случай применения «Бастиона» в боевых условиях датируется осенью 2016 года, когда были произведены пуски ракет «Оникс» по целям в Сирии.

Технические характеристики комплекса «Бастион»

Мобильная модификация «Бастион-П» является основной версией комплекса. Ее вооружение составляют противокорабельные ракеты «Оникс», размещенные в транспортно-пусковых контейнерах. Запуск ракет производится с самоходных пусковых установок К-340П, сконструированных на шасси МЗКТ-7930, — каждая несет две ракеты, при этом стандартный дивизион включает четыре такие установки. Координацию систем обеспечивают машины управления К-380П, которые монтируются на колесные платформы КАМАЗ-43101 либо МЗКТ-65273, их количество в дивизионе может достигать двух единиц. Для обслуживания и перезарядки боекомплекта в состав дивизиона входят четыре транспортно-заряжающие машины К-342П. Автономность функционирования поддерживает специализированная машина обеспечения жизнедеятельности и быта личного состава. Обнаружение и целеуказание осуществляется либо посредством специального вертолетного комплекса, либо радиолокационной станцией «Монолит-Б».

Комплекс «Монолит-Б» предназначен для поиска надводных целей, дальнего загоризонтного радиолокационного обнаружения и сопровождения во время проведения планового учения по уничтожению надводных целей в Балтийском море Калининградской области (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Возможности и зона применения

Противокорабельная ракета «Оникс», являющаяся основным вооружением комплекса, в стандартном исполнении имеет дальность стрельбы до 300 км. В таком случае «Бастион» способен обеспечивать защиту прибрежной зоны шириной 600 км. В модернизированной версии «Оникс-М» дальность была увеличена до 800 км. Ракета развивает скорость до 2,6 Махов (около 900 м/с). Масса фугасно-проникающей боевой части — 300 кг.

«Бастион» активно применяется военнослужащими Черноморского флота в ходе военной операции на Украине для поражения не только морских, но и наземных целей, преимущественно штабов и командных центров. Комплекс также развернут в других российских регионах. С 2016-го он размещен в Калининградской области. «Бастион» также развернут на Камчатке, Курильских островах, включая Итуруп, Кунашир, Парамушир, и Чукотке.

Преимущества «Бастиона»

Основные достоинства комплекса «Бастион» обусловлены его конструктивными особенностями. Так, компоненты системы размещены на унифицированных автомобильных шасси повышенной проходимости, что обеспечивает высокую мобильность. Время перехода в боевое положение составляет всего пять минут, что дает «Бастиону» высокую живучесть. Комплекс способен действовать в автономном режиме без пополнения запасов до пяти суток.

Ракета «Оникс» является сверхзвуковой, что усложняет ее перехват системами противоракетной обороны. В ней реализован принцип «выстрелил — забыл», то есть от оператора не требуется постоянное целеуказание. Дальность полета ракеты в 300–800 км в зависимости от модификации позволяет развернуть «Бастион» на удалении от береговой линии, что затрудняет радиолокационное обнаружение. «Оникс» может лететь как по высотной траектории (до 14 км), так и на предельно малых высотах (10–15 м над поверхностью воды), что также затрудняет перехват. Комплекс является универсальным, потому что может поражать как морские, так и наземные цели.

Проведение практической ракетной стрельбы по морской цели расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе учений Тихоокеанского флота (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Сравнительный анализ: комплекс «Бастион» и аналоги

В таблице представлено сравнение «Бастиона» с российским БРК «Бал» и американским «Гарпуном» (Harpoon).

Характеристика «Бастион» «Бал» Harpoon (США) Тип системы подвижная/шахтная подвижная подвижная Ракета П-800 «Оникс» Х-35 «Уран» RGM-84 Дальность 300-800 км 120-260 км до 220 км Максимальная скорость полета до 2,6 Махов (сверхзвуковая) около 0,85 Маха (дозвуковая) около 0,85 Маха (дозвуковая) Масса боевой части 300 кг 145 кг 221 кг

Перспективы развития и экспортный потенциал

Одним из перспективных направлений развития комплекса «Бастион» является его интеграция с новейшими гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». О такой возможности сообщалось в декабре 2021 года. Однако в конце 2022-го было заявлено о разработке отдельного мобильного комплекса для этой гиперзвуковой ракеты.

Комплекс экспортируется за рубеж. Вьетнам стал первым иностранным заказчиком системы, подписав в 2005 году контракт на поставку двух комплектов подвижного БРК, которые были отгружены в 2011 году. Сирия также получила «Бастион» в начале 2010-х годов.