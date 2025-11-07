Комплекс «Бастион»: характеристики и роль береговой ракетной системы
Содержание:
- Что такое комплекс «Бастион»
- История разработки и постановки на вооружение
- Технические характеристики комплекса «Бастион»
- Возможности и зона применения
- Преимущества «Бастиона»
- Сравнительный анализ: комплекс «Бастион» и аналоги
- Перспективы развития и экспортный потенциал
Что такое комплекс «Бастион»
«Бастион» — это российский береговой ракетный комплекс (БРК), который создан для защиты побережья от надводных кораблей противника разных типов: от авианосцев до десантных судов. По классификации ГРАУ он носит индекс 3К55, а в системе НАТО его обозначают как SSC-5 Stooge (в переводе — «марионетка»). Основное вооружение комплекса — противокорабельная сверхзвуковая ракета П-800 «Оникс», которая в экспортном исполнении известна под названием «Яхонт» (SS-N-26 Strobile в номенклатуре НАТО).
Комплекс выпускается в двух вариантах — мобильном («Бастион-П») и стационарном или шахтном («Бастион-С»), при этом последний ориентирован главным образом на экспорт. Первое зафиксированное боевое применение системы состоялось в 2016 году во время операции российских войск в Сирии.
История разработки и постановки на вооружение
Работы по созданию системы стартовали в 1980-е годы. Инженеры НПО машиностроения взялись за проектирование новой платформы, призванной прийти на смену устаревшим комплексам «Редут» и «Рубеж». Испытания первых образцов ракетных установок были проведены в 1985 году. Распад СССР существенно замедлил программу создания комплекса. Официально система поступила в арсенал вооруженных сил в 2010 году. Публичная демонстрация разработки для широкой аудитории состоялась в 2014-м в рамках парада Победы в городе Ростове-на-Дону. Первый зафиксированный случай применения «Бастиона» в боевых условиях датируется осенью 2016 года, когда были произведены пуски ракет «Оникс» по целям в Сирии.
Технические характеристики комплекса «Бастион»
Мобильная модификация «Бастион-П» является основной версией комплекса. Ее вооружение составляют противокорабельные ракеты «Оникс», размещенные в транспортно-пусковых контейнерах. Запуск ракет производится с самоходных пусковых установок К-340П, сконструированных на шасси МЗКТ-7930, — каждая несет две ракеты, при этом стандартный дивизион включает четыре такие установки. Координацию систем обеспечивают машины управления К-380П, которые монтируются на колесные платформы КАМАЗ-43101 либо МЗКТ-65273, их количество в дивизионе может достигать двух единиц. Для обслуживания и перезарядки боекомплекта в состав дивизиона входят четыре транспортно-заряжающие машины К-342П. Автономность функционирования поддерживает специализированная машина обеспечения жизнедеятельности и быта личного состава. Обнаружение и целеуказание осуществляется либо посредством специального вертолетного комплекса, либо радиолокационной станцией «Монолит-Б».
Возможности и зона применения
Противокорабельная ракета «Оникс», являющаяся основным вооружением комплекса, в стандартном исполнении имеет дальность стрельбы до 300 км. В таком случае «Бастион» способен обеспечивать защиту прибрежной зоны шириной 600 км. В модернизированной версии «Оникс-М» дальность была увеличена до 800 км. Ракета развивает скорость до 2,6 Махов (около 900 м/с). Масса фугасно-проникающей боевой части — 300 кг.
«Бастион» активно применяется военнослужащими Черноморского флота в ходе военной операции на Украине для поражения не только морских, но и наземных целей, преимущественно штабов и командных центров. Комплекс также развернут в других российских регионах. С 2016-го он размещен в Калининградской области. «Бастион» также развернут на Камчатке, Курильских островах, включая Итуруп, Кунашир, Парамушир, и Чукотке.
Преимущества «Бастиона»
Основные достоинства комплекса «Бастион» обусловлены его конструктивными особенностями. Так, компоненты системы размещены на унифицированных автомобильных шасси повышенной проходимости, что обеспечивает высокую мобильность. Время перехода в боевое положение составляет всего пять минут, что дает «Бастиону» высокую живучесть. Комплекс способен действовать в автономном режиме без пополнения запасов до пяти суток.
Ракета «Оникс» является сверхзвуковой, что усложняет ее перехват системами противоракетной обороны. В ней реализован принцип «выстрелил — забыл», то есть от оператора не требуется постоянное целеуказание. Дальность полета ракеты в 300–800 км в зависимости от модификации позволяет развернуть «Бастион» на удалении от береговой линии, что затрудняет радиолокационное обнаружение. «Оникс» может лететь как по высотной траектории (до 14 км), так и на предельно малых высотах (10–15 м над поверхностью воды), что также затрудняет перехват. Комплекс является универсальным, потому что может поражать как морские, так и наземные цели.
Сравнительный анализ: комплекс «Бастион» и аналоги
В таблице представлено сравнение «Бастиона» с российским БРК «Бал» и американским «Гарпуном» (Harpoon).
|Характеристика
|«Бастион»
|«Бал»
|Harpoon (США)
|Тип системы
|подвижная/шахтная
|подвижная
|подвижная
|
|Ракета
|П-800 «Оникс»
|Х-35 «Уран»
|RGM-84
|
|Дальность
|300-800 км
|120-260 км
|до 220 км
|
|Максимальная скорость полета
|до 2,6 Махов (сверхзвуковая)
|около 0,85 Маха (дозвуковая)
|около 0,85 Маха (дозвуковая)
|
|Масса боевой части
|300 кг
|145 кг
|221 кг
|
Перспективы развития и экспортный потенциал
Одним из перспективных направлений развития комплекса «Бастион» является его интеграция с новейшими гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». О такой возможности сообщалось в декабре 2021 года. Однако в конце 2022-го было заявлено о разработке отдельного мобильного комплекса для этой гиперзвуковой ракеты.
Комплекс экспортируется за рубеж. Вьетнам стал первым иностранным заказчиком системы, подписав в 2005 году контракт на поставку двух комплектов подвижного БРК, которые были отгружены в 2011 году. Сирия также получила «Бастион» в начале 2010-х годов.
