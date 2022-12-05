Расчеты комплексов «Бастион» начали дежурство на курильском Парамушире
Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили на дежурство на острове Парамушир на Курилах, сообщили в Министерстве обороны России.
«Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — добавили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что технику и личный состав доставили на остров «большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ». Ранее на Парамушире развернули автономный военный городок для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.
В 2021 году расчеты «Бастиона» начали несение дежурства на острове Матуа Курильской гряды.
Комплекс «Бастион» способен поражать цели на расстоянии до 300 км. Он оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт» и может с их помощью поражать корабли и наземные базы. Ранее эти береговые комплексы были размещены также на Курильских островах Итуруп и Кунашир, а также на Камчатке.