Расчеты комплексов «Бастион» начали дежурство на курильском Парамушире

Минобороны: расчеты БРК «Бастион» заступили на дежурство на острове Парамушир на Курилах

БРК «Бастион» (Фото: Global Look Press)

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили на дежурство на острове Парамушир на Курилах, сообщили в Министерстве обороны России.

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«Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — добавили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что технику и личный состав доставили на остров «большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ». Ранее на Парамушире развернули автономный военный городок для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

В 2021 году расчеты «Бастиона» начали несение дежурства на острове Матуа Курильской гряды.

Комплекс «Бастион» способен поражать цели на расстоянии до 300 км. Он оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт» и может с их помощью поражать корабли и наземные базы. Ранее эти береговые комплексы были размещены также на Курильских островах Итуруп и Кунашир, а также на Камчатке.