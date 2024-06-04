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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные ударили «Бастионами» по объектам ВСУ на Украине

Минобороны: военные Черноморского флота ударили по наземным целям ВСУ на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военнослужащие Черноморского флота нанесли удар по наземным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет», — уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что все необходимые цели были поражены.

Комплекс «Бастион» способен поражать цели на расстоянии до 300 км. Он оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» / «Яхонт» и может с их помощью поражать корабли и наземные базы.

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Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

3 июня российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в районе город Часов Яр. В ходе разведки и доразведки позиций украинской армии с воздуха подразделение гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вскрыло систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ.

После этого артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии украинских военных и уничтожила вскрытые пункты управления.

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Теги
Минобороны Черноморский флот Украина ВСУ «Бастион»
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