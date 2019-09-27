Минобороны заявило о первом пуске сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке

Расчет берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота выполнил первый в истории пуск сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Впервые в истории расчет берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» с территории Чукотского автономного округа», — говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что ракета успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 км в Чукотском море. Безопасность ракетной стрельбы обеспечивали 10 боевых кораблей и судов ТОФ, а также морская авиация.

О первых стрельбах ракетой «Оникс» ранее сообщал источник ТАСС в силовых структурах Чукотки. По его данным, «Бастион» впервые произвел стрельбу по учебной цели, имитирующей корабль противника. Цель находилась на трассе Северного морского пути. Агентство указывало, что дальность полета ракеты составила около 350 км, из них 200 км она пролетела над сушей, что является рекордным показателем для этих ракет.

В мае командующий ТОФ Сергей Авакянц сообщил, что на вооружение в отдельную береговую ракетную бригаду на Камчатке с начала года поступили около 20 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».