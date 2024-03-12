Глава WADA пообещал быть бдительным при проверке россиян перед Олимпиадой

Витольд Банька заявил, что WADA остается скептически настроенным по отношению к России и должно убедиться в чистоте российских спортсменов, которые могут принять участие в Играх в Париже

Витольд Банька (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно оставаться бдительными и принять все меры для проверки чистоты российских спортсменов, которые могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом на симпозиуме WADA в Лозанне заявил глава организации Витольб Банька.

«С учетом исторических моментов WADA остается скептически настроенным по отношению к России. Мы должны оставаться бдительными, убедиться, что предприняты все меры для проверки чистоты этих спортсменов», — цитирует Баньку «РИА Новости».

Глава WADA подчеркнул, что все участники Олимпиады должны быть подвергнуты проверке вне зависимости от того, откуда они.

Банька отметил, что российских спортсменов проверяет Международное агентство допинг-тестирования (ITA) и различные организации, которые забирают пробы в России на соревнованиях и тренировках. «Все пробы проверяются в лабораториях за пределами страны», — сказал он.

Пока окончательно неизвестно, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. Министр спорта Олег Матыцин также говорил о неприемлемых требованиях к спортсменам подписать декларации в некоторых видах, а в ОКР заявили, что согласие с критериями соответствия МОК может привести к нарушению российского законодательства.