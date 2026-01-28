Что такое нейтральный статус в спорте и как он ограничивает россиян

Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС

Содержание:

Что такое нейтральный статус спортсменов

Нейтральный статус спортсменов означает участие в соревнованиях не в качестве представителей конкретной страны, а в качестве индивидуальных участников или членов условной нейтральной команды. Такой режим предполагает отсутствие государственного флага, герба и гимна, а также исключение любой официальной идентификации с национальными сборными.

Нейтральный статус позволяет сохранить принцип индивидуального участия, но при этом ограничивает национальное представительство. Этот формат применяется международными спортивными организациями в ситуациях, когда полноценное участие сборных признано невозможным или нежелательным.

До 2017 года понятия «нейтральный статус» не существовало, но на практике случалось, что спортсмены выступали не от своей страны, а, например, под олимпийским флагом. Так, первое такое выступление случилось на летней Олимпиаде в Москве в 1980 году: тогда, на фоне ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, спортсмены из 50 стран не приехали на Игры, но представители некоторых из них выступили в индивидуальном порядке.

В 1992 году на зимних Играх во Франции под олимпийским флагом выступили 58 спортсменов из бывшей Югославии.

С 2000 до 2014 года под белым флагом Международного олимпийского комитета (МОК) по разным причинам на старт выходили представители Индии, Восточного Тимора, Судана, Южного Судана и Нидерландских Антильских островов.

В 2016 году на Олимпиаде в Бразилии часть нейтральных спортсменов были родом из Кувейта, дисквалифицированного из-за вмешательства государственных властей в дела спортивных федераций. Второй командой под флагом МОК стала «Команда беженцев», сформированная из уроженцев Южного Судана, Сирии, Эфиопии и Демократической Республики Конго.

Почему российские спортсмены выступают нейтрально и каковы ограничения

Россия не была представлена как страна уже на Олимпийских Играх в 2018, 2020 (2021) и 2022 годах. Это стало одним из последствий допингового скандала, после которого МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиадах.

Знаменосец, волонтер Олимпийского комитета России по легкой атлетике, и его товарищи по команде входят на стадион во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея, 9 февраля 2018 года (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с докладом, в котором утверждалось, что в работу Московского антидопингового центра активно вмешивалась ФСБ, а глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков перед проверкой WADA лично дал указания уничтожить 1417 допинг-проб спортсменов. По версии Родченкова, после публикации доклада WADA российские власти заставили его уйти в отставку. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории уехал в Лос-Анджелес, заявив об опасениях за свою безопасность. В 2016 году он рассказал The New York Times, что десятки российских спортсменов употребляли допинг во время Олимпиады-2014 в Сочи. По словам Родченкова, он разработал смесь из трех запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал российским спортсменам.

С 28 февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, МОК рекомендовал отстранить все команды, официальных лиц и спортсменов из России и Белоруссии от участия в спортивных состязаниях, при этом разрешив отдельным лицам соревноваться в нейтральном статусе.

В марте 2023 года МОК выпустил рекомендации относительно нейтрального статуса российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях. В числе ограничений:

запрет российской символики;

медали, завоеванные нейтральными спортсменами на отборочных соревнованиях на Олимпиаду, не отображаются в общем медальном зачете;

российские и белорусские атлеты не могут участвовать в командных соревнованиях;

спортсмены и персонал, публично поддерживавшие военную операцию, а также имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии, не могут принимать участие в Играх;

все нейтральные спортсмены, как и другие атлеты, должны соблюдать все антидопинговые требования;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не могут посещать Игры;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Эти ограничения действовали на летней Олимпиаде во Франции в 2024 году. В тех Играх в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян: три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец. Удалось завоевать только одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер во время матча за золотую медаль на Олимпийских играх в Париже на Ролан Гаррос, Франция, 4 августа 2024 года (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Международные организации подчеркивают, что возможность выступать под своим флагом у спортсменов страны появляется только после отмены или пересмотра режима нейтрального статуса, как в редких случаях для юниоров (например, в борьбе или конном спорте).

Нейтральный статус российских спортсменов

Нейтральный статус российских спортсменов применяется к отдельным атлетам и командам, допущенным к международным соревнованиям при соблюдении специальных условий, установленных международными федерациями и Международным олимпийским комитетом. Такой режим не является универсальным: он распространяется не на всех спортсменов, а только на тех, кто соответствует строгим требованиям конкретной федерации или организатора турнира, включая отсутствие связей с вооруженными силами, органами безопасности и публичной поддержки военных действий.

Решение о нейтральном статусе может различаться в зависимости от вида спорта, уровня турнира и текущих регуляторных условий. Одни спортивные федерации допускают участие нейтральных атлетов в полном объеме, другие вводят дополнительные ограничения или временные рамки, такие как запрет на общение с прессой. Универсального правила не существует — каждое решение принимается в рамках конкретной спортивной юрисдикции, с обязательным прохождением отбора и одобрением комиссии по проверке соответствия статуса индивидуального нейтрального атлета (AINERP). Ключевые условия включают прохождение квалификации, антидопинговый контроль и подписание обязательств по Олимпийской хартии.

В рамках такого подхода российские атлеты могут выступать в индивидуальных дисциплинах, без национальной атрибутики, флага, гимна и другой символики. При этом само гражданство спортсмена не меняется: нейтральный статус касается исключительно формата участия в соревнованиях и не затрагивает спортивную карьеру на национальном уровне.

Нейтральный статус на зимней Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх такие атлеты выступают под нейтральным обозначением AIN (фр. Athlete Individuel Neutre), используют специально утвержденную форму без государственных цветов и подчиняются отдельным протокольным правилам.

В случае победы или попадания на пьедестал не исполняется национальный гимн, а церемонии награждения проходят в нейтральном формате без подъема флага.

Никита Филиппов (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Максимальное количество российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года составит 13 человек. Среди них — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжница Дарья Непряева.