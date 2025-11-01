«Синева»: технические характеристики и сравнение с «Булавой»

Пуск баллистической ракеты «Синева» с атомной подводной лодки (Фото: Минобороны России)

Роль ракеты «Синева» в морской составляющей стратегических сил

«Синева» — это российская баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Индекс ГРАУ — Р-29РМУ2, в номенклатуре НАТО — Skiff SSN-23, в договоре СНВ-3 — РСМ-54. По конструкции она трехступенчатая и работает на жидком топливе. Она имеет межконтинентальную дальность и оснащена ядерной боевой частью. Носителями ракеты служат атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 667БДРМ «Дельфин» (Delta-IV в номенклатуре НАТО). Является частью ракетного комплекса Д-9РМУ2 и представляет собой элемент морской составляющей ядерной триады России.

Официально на вооружение российского флота ракета поступила в 2007 году. За ее создание отвечал Государственный ракетный центр имени академика Макеева (ГРЦ Макеева). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе (в составе «Роскосмоса»).

Как появилась ракета «Синева»

«Синева» — модификация советской ракеты Р-29РМ (другие обозначения — РСМ-54, 3М37), которая поступила на вооружение в 1986 году. Эти ракеты производились в течение десяти лет, до 1996-го. Работа над усовершенствованной версией Р-29РМ стартовала в 1999 году. Она получила название «Синева» и обозначение Р-29РМУ2. Программа летных испытаний завершилась в 2004 году, а на вооружении она стоит с июля 2007-го.

Технические характеристики и возможности

Технические характеристики ракеты «Синева» указывают на ее предназначение в качестве средства стратегического сдерживания:

Длина — 14,8 м



Диаметр — 1,9 м



Стартовая масса — 40,3 т



Максимальная масса боевой части — 2,8 т



Дальность полета — до 8.3 тыс. — 11,5 тыс. км в зависимости от массы боеголовки



Точность — предельное круговое вероятное отклонение (КВО) составляет 500 м



Носитель — АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин»

Рекорд дальности полета ракеты «Синева» составляет 11 547 км. Он был зафиксирован во время учений в 2008 году. Мощность ракеты «Синева» зависит от боевого оснащения. Так, головная часть ракеты может включать до десяти боеголовок мощностью по 100 килотонн каждая. Также возможна установка четырех боевых блоков мощностью по 500 килотонн каждый. Подлодка может выпустить одну ракету или провести залповый пуск.

Системы автоматизации и бор­то­вое оборудование

«Синева» обладает повышенной устойчивостью к электромагнитным импульсам. Она также оснащена комплексом средств преодоления противоракетной обороны (ПРО). Управление полетом ракеты осуществляет специализированный бортовой компьютер «Малахит-3». В основе навигации лежит астроинерциальный принцип — сочетание двух технологий: инерциальной навигации, которая отслеживает все изменения положения ракеты в пространстве с помощью гироскопов и акселерометров, и астрономической, использующей ориентацию по звездам для определения координат. Дополнительная корректировка осуществляется по спутникам (система ГЛОНАСС). Настильная траектория полета — ракета сразу ложится на боевую траекторию, и блоки разгоняются параллельно поверхности земли — сокращает время на перехват.

Сравнение с конкурентом: ракета «Булава»

Ракета Р-30 «Булава» (3М30, SS-N-32 в классификации НАТО) разрабатывалась Московским институтом теплотехники. В отличие от жидкостной «Синевы» она является твердотопливной. Разработка началась в 1998 году, однако до 2013 года испытания новой ракеты проходили с трудностями. Была принята на вооружение в мае 2024 года. Устанавливается на атомные подлодки проекта 955 «Борей», куда входят АПЛ «Князь Владимир» и «Владимир Мономах». Сравнение ракеты «Синева» с «Булавой» представлено в таблице:

Характеристика «Синева» (Р-29РМУ2) «Булава» (3М30) Тип топлива Жидкое Твердое смесевое Количество ступеней 3 3 Длина, м 14,8 м 12,1 Диаметр, м 1,9 2 Стартовая масса, т 40,3 36,8 Дальность полета, км до 8,3–11,5 тыс. до 8–9,3 тыс. Масса боевой части, т до 2,8 до 1,15 Количество боевых блоков 4–10 6–10 Мощность боевого блока, кт 100–500 100–150 Предельное КВО, м до 500 до 150 Носитель АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» АПЛ проекта 955 «Борей» Год принятия на вооружение 2007 2024

Главное преимущество жидкостной ракеты «Синева» заключается в большей дальности полета по сравнению с «Булавой». Она также имеет превосходство по забрасываемому весу. Это позволяет «Синеве» нести большее количество боевых блоков или более мощные боеголовки. Жидкостный двигатель позволяет решать сложные задачи управления и маневрирования. Однако твердотопливный двигатель надежнее, а также проще в обслуживании и эксплуатации. В частности, нет риска утечки токсичного топлива.

Эксплуатация и перспективы до 2030-х годов

Ракеты «Синева» продолжат стоять на вооружении российских подлодок как минимум до 2030 года. Генеральный конструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь ранее отметил, что у «Синевы» большой потенциал для улучшения. Например, уже разработана ее модификация Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Ракеты «Синева» регулярно проходят проверку в ходе учений. Так, во время тренировочных мероприятий в октябре 2025 года МБР «Синева» была успешно запущена с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск» из Баренцева моря. Ранее, в августе 2019 года, пуск «Синевы» был проведен с подлодки «Тула» из Северного Ледовитого океана. В 2011 году атомный подводный ракетоносец «Екатеринбург» также выполнил успешный пуск ракеты.