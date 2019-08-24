Минобороны провело запуски баллистических ракет с подлодок

Ракеты запустили с подводных лодок в Баренцевом море и в приполюсных районах Северного Ледовитого океана. Учебные цели находились на военных полигонах в Архангельской области и на Камчатке

Фото: Министерство обороны России

Российские военные провели пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подводных лодок из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из Баренцева моря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Испытания, проведенные 24 августа, прошли успешно, отметили в ведомстве. Запуски совершались с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий». Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

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