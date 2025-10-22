Во время ядерной тренировки из Баренцева моря запустили ракету «Синева»

Video

Баллистическая ракета «Синева» была запущена с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск» в рамках тренировки стратегических ядерных сил под руководством Владимира Путина. Управление пусками велось из Национального центра управления обороной.

«Синева» — российская межконтинентальная баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок. Принята на вооружение 9 июля 2007 года. Максимальная дальность полета — до 11 км. Может нести вес до 2,8 т.

В ходе тренировки военные также произвели запуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и крылатых ракет.

Учения проводились на фоне продолжающегося развития российских вооружённых сил и гиперзвукового оружия. На форуме «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия помимо уже существующих «Кинжала» и «Авангарда», упомянув также ракетный комплекс «Орешник». «Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — подчеркнул он.