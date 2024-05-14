Армия России приняла на вооружение «Булаву»
Российские вооруженные силы приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава», сообщил ТАСС генеральный конструктор разработчика ракеты, Московского института теплотехники Юрий Соломонов.
«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — рассказал он.
Агентство ТАСС еще в 2020 году со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе писало, что ракетный комплекс Д-30 с «Булавой» по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение Военно-морского флота, однако официально эта информация подтверждена не была.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, а также обратился за комментарием в пресс-службу МИТ.
«Булава» — российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, предназначенная для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», куда входят «Князь Владимир» и «Владимир Мономах». Каждый из них несет 16 подобных ракет. Максимальная дальность «Булавы» — 9,3 тыс. км. Она может нести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.
Разработка ракеты велась с 1998 года, запуски «Булавы» проводятся с 2004-го. С 2006 по 2009 год произошел ряд неудачных пусков, некоторые из них закончились взрывом ракеты, еще одна неудача произошла в 2013 году. В 2010 году главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что причиной неудачных испытательных пусков стало нарушение технологии производства. В 2013 году источник «Коммерсанта» указывал, что госкомиссия под руководством главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, занимавшаяся расследованием происшествия, также пришла к выводу, что причиной неудачного запуска мог быть производственный брак.
К концу 2022 года произвели 40 испытательных пусков, после 2013 года испытания проходили штатно. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года отметил, что это оружие «ощутимо повышает возможности ядерных морских сил» российского флота.
В ноябре 2023 года «Булаву» запустили с подводного крейсера «Император Александр III» в рамках испытаний этого судна. Запуск сочли успешным, ракета поразила цели на полигоне Кура на Камчатке.
Юрий Соломонов был назначен генеральным конструктором по стратегическим твердотопливным ракетам в мае 2015 года. Он работал в МИТ с 1971 года, пройдя путь от инженера до гендиректора. В 2021 году Соломонов ушел с поста директора института, однако сохранил пост генконструктора. В числе разработок МИТ — межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
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