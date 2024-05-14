Армия России приняла на вооружение «Булаву»

Морская межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение, сообщил генконструктор разработчика Соломонов. Ракету разрабатывали с конца 1990-х, ряд пусков в начале работы над ней были неудачными

Пуск баллистической ракеты «Булава» (Фото: Владимир Иващеко / ТАСС)

Российские вооруженные силы приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава», сообщил ТАСС генеральный конструктор разработчика ракеты, Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — рассказал он.

Агентство ТАСС еще в 2020 году со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе писало, что ракетный комплекс Д-30 с «Булавой» по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение Военно-морского флота, однако официально эта информация подтверждена не была.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, а также обратился за комментарием в пресс-службу МИТ.

«Булава» — российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, предназначенная для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», куда входят «Князь Владимир» и «Владимир Мономах». Каждый из них несет 16 подобных ракет. Максимальная дальность «Булавы» — 9,3 тыс. км. Она может нести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

Разработка ракеты велась с 1998 года, запуски «Булавы» проводятся с 2004-го. С 2006 по 2009 год произошел ряд неудачных пусков, некоторые из них закончились взрывом ракеты, еще одна неудача произошла в 2013 году. В 2010 году главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что причиной неудачных испытательных пусков стало нарушение технологии производства. В 2013 году источник «Коммерсанта» указывал, что госкомиссия под руководством главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, занимавшаяся расследованием происшествия, также пришла к выводу, что причиной неудачного запуска мог быть производственный брак.

К концу 2022 года произвели 40 испытательных пусков, после 2013 года испытания проходили штатно. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года отметил, что это оружие «ощутимо повышает возможности ядерных морских сил» российского флота.

В ноябре 2023 года «Булаву» запустили с подводного крейсера «Император Александр III» в рамках испытаний этого судна. Запуск сочли успешным, ракета поразила цели на полигоне Кура на Камчатке.

Юрий Соломонов был назначен генеральным конструктором по стратегическим твердотопливным ракетам в мае 2015 года. Он работал в МИТ с 1971 года, пройдя путь от инженера до гендиректора. В 2021 году Соломонов ушел с поста директора института, однако сохранил пост генконструктора. В числе разработок МИТ — межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».