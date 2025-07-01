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ОТРК «Сапсан»: украинский ракетный комплекс и его характеристики

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Ходовой макет оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» (Фото: Sergienkod / Wikipedia)

Содержание:

Что такое ОТРК «Сапсан»

ОТРК «Сапсан» — это украинский многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разработанной для поражения целей на расстоянии до 500-700 км. Он предназначен для поражения стационарных объектов, включая военную инфраструктуру и скопления живой силы, может оснащаться зенитными и противокорабельными ракетами. Разрабатывался в 2006-2013 и с 2015-го (с перерывами) конструкторским бюро «Южное». По словам президента Владимира Зеленского, его серийное производство началось в июне 2025 года.

История разработки украинского комплекса «Сапсан»

Украина предпринимала попытки разработать свой оперативно-тактический ракетный комплекс с середины 1990-х годов. Так, в 1994 году был запущен проект «Борисфен» на базе Конструкторского бюро (КБ) «Южное». Однако желаемый результат достигнут не был, и к 2003 году разработка прекратилась.

В 2006 году с КБ «Южное» был заключен новый контракт на разработку ОТРК «Сапсан». Его целью стало создание нового ОТРК на замену устаревшего советского комплекса «Точка-У», который мог бы выступать аналогом российского «Искандера». Проект финансировался за счет государственного бюджета, к 2008-му был готов эскизный проект с технико-экономическим обоснованием (он был утвержден в следующем году). В 2009-м финансирование проекта прекратилось и возобновилось только в 2012 году, но уже в 2013 году Министерство обороны Украины объявило о его приостановке из-за неэффективного расходования средств. На тот момент, согласно порталу Defence Express, на разработку было потрачено более 200 млн гривен (всего разработка ОТРК оценивалась в 3,5 млрд гривен).

КБ &laquo;Южное&raquo;
КБ «Южное»
(Фото: Segrspace / Wikipedia)

После присоединения Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе в 2014 году КБ «Южное» предложило вернуться к проекту. В результате он был возобновлен в 2015 году под названием «Гром-2» предположительно при финансовой поддержке Саудовской Аравии, и через три года на выставке «Оружие и Безопасность» в Киеве был продемонстрирован ходовой макет комплекса на шасси разработки Харьковского КБ машиностроения. В августе того же года макетный вариант участвовал в параде по случаю Дня независимости Украины. В том же году было проведено несколько заводских испытаний комплекса. По данным украинского портала «Милитарный», в 2020 году завершение работ над комплексом оценили еще в дополнительные $300 млн. 

В феврале 2021 года тогдашний минобороны Андрей Таран оценил готовность ОТРК в 80% и заявил о работе над первой опытной батареей в составе двух ПУ, двух транспортно-заряжающих машин и двух машин управления дивизионного и батарейного уровня (позже, в июне 2023-го глава «Западноукраинского союза оборонно-промышленных предприятий» Игорь Кроль назвал информацию о 80-процентной готовности комплекса «преувеличением»). По данным издания «Фокус.ua», работы над программой возобновились весной 2022-го после начала полномасштабных боевых действий и ускорились летом 2024-го. В ноябре 2023-го начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии бригадный генерал Сергей Баранов заявил о том, что комплекс существует и «совершенствуется».

Впервые фрагмент пуска ОТРК был показан в новогоднем обращении президента Владимира Зеленского 1 января 2025 года. 18 июня того же года Зеленский заявил, что началось серийное производство этих комплексов.

Технические характеристики комплекса ОТРК «Сапсан»

Фото: VoidWanderer / Wikipedia
Фото: VoidWanderer / Wikipedia

Батарейное звено ОТРК состоит из передвижного командного пункта, 2-3 самоходных пусковых установок (СПУ) на колесном шасси и транспортно-заряжающих машин. Официальные тактико-технические характеристики ОТРК засекречены. Исходя из открытых данных, комплекс может поразить цель на дистанции от 50 до 500-700 км. Он разрабатывается как мобильная система на базе 10-колесного шасси, обеспечивающего высокую проходимость. Комплекс способен запускать как баллистические, так и крылатые ракеты. Он должен обеспечить вероятность поражения целей более 87% при круговом вероятном отклонении менее 20 м. Комплекс обладает модульной архитектурой, что позволяет его адаптировать для различных задач, включая поражение наземных и морских целей. По словам замминистра обороны Украины Александра Миронюка, в окончательном варианте ракетный комплекс должен превзойти российский ОТРК «Искандер-М».

Примерные тактико-технические характеристики

Дальность — от 280 км (в экспортном варианте) до 500-700 км

Тип ракеты — твердотопливная одноступенчатая баллистическая

Длина ракеты — 7 м

Стартовый вес ракеты — 3,5 т

Бес боевой части — 480 кг

Скорость — 5,2 маха

Испытания украинского ОТРК «Сапсан»

Прототип ОТРК «Сапсан» был создан в 2018 году, но после этого о каких-либо испытаниях долгое время не сообщалось. В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты. Несмотря на отсутствие подробностей, эксперты предположили, что речь идет о ракетах «Гром-2» для одноименного оперативно-тактического комплекса. Фрагмент пуска ракеты из ОТРК «Сапсан» был впервые продемонстрирован 1 января 2024 года в новогоднем обращении Зеленского. О ее первом применении в мае того же года заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью британской газете The Times.

В ходе боевых действий на Украине «Гром-2» и «Сапсан» несколько раз фигурировали в сводках Минобороны России. Так, 30 сентября 2022 года российское военное ведомство отчиталось об уничтожении цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» в г. Днепр (бывший Днепропетровск), а 26 мая 2023 года российские средства ПВО заявили о перехвате одной из них (украинская сторона впервые заявила о применении комплекса только в июне 2025-го). В середине ноября 2024 года оборонное ведомство отчиталось об ударах по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан», а 18 апреля 2025 года Минобороны сообщило о групповом ударе по месту проведений испытаний этого ОТРК и прикрывающих его систем NASAMS.

Потенциал ОТРК «Сапсан» и назначение в боевых условиях

Фото: VoidWanderer / Wikipedia
Фото: VoidWanderer / Wikipedia

ОТРК «Сапсан» предназначен для поражения широкого спектра целей, включая военные объекты (командные пункты, склады боеприпасов, аэродромы), инфраструктуру (мосты, железные дороги, порты), а также скопления живой силы и бронетехники. Из-за возможности запуска различных типов ракет комплекс является многофункциональным оружием, способным поражать как одиночные, так и групповые цели на земле, воде и воздухе. ОТРК также обладает экспортным потенциалом в страны, заинтересованные в недорогих ракетных системах.

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политик, президент Украины
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