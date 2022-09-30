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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении украинского цеха по сборке «Точек-У»

Цех располагался в Днепропетровске на территории знаменитого в СССР оборонного предприятия «Южный машиностроительный завод»

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В Днепропетровске (нынешнее название на Украине — Днепр) ударами ВКС России был уничтожен цех по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У», сообщило Минобороны России.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», — говорится в сводке.

«Южмаш» — одно из крупнейших в Советском Союзе предприятий по выпуску межконтинентальных баллистических ракет. На этом предприятии была разработана и выпускалась во времена СССР МБР «Сатана».

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что ВКС России нанесли удар по взводу американских РСЗО HIMARS в районе Николаева.

28 сентября Минобороны России сообщило об ударе по производственным цехам бронетанкового завода в районе Харькова. В цехах, говорилось в сводке, находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

В Запорожье в тот же день российские военные ударили по пункту ремонта техники на территории завода «Энергомехкомплект». Там были уничтожены две американские гаубицы M777, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 военных автомобилей. В районе сел Кондрашовка и Петровка и поселка Двуречная в Харьковской области российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации двух механизированных бригад ВСУ.

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Минобороны также рассказало, что мобилизованные граждане и добровольцы после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий. «После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — пояснили в военном ведомстве.

Те, кого мобилизовали, проходят индивидуальную подготовку, а затем подготовку в составе взводов, рот (батарей). Боевое слаживание подразумевает овладение навыками действий в составе подразделений, освоение боевой техники и вооружений, а также оттачивание навыков «с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР; артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО)», пояснили военные.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года, частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября.

Теги
«Южмаш» ракета «Точка-У» Минобороны
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