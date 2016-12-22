Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,33 EUR Нал. 70,22 69,45 USD Бирж. 58,40 -0,43 EUR Бирж. 69,59 -0,84 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2008,41 +0,97% РТС 1083,24 +1,47% Brent 51,57 -0,73% DJIA 21855,36 -0,05% Nasdaq 6336,09 +0,54% FTSE 7373,15 +0,49%
В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop
Лента новостей
Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде 18:23, Общество В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop 18:19, Технологии и медиа Минфин подготовил законопроект о переводе портовых тарифов на рубли 18:06, Бизнес «Спартак» начал переговоры с футболистом сборной Италии 18:05, Спорт Глава Минприроды признал существование мусорного коллапса в Подмосковье 17:57, Общество В ОАЭ закрыли дело снимавшего мечеть с дрона по просьбе Кадырова 17:54, Общество Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки 17:43, Общество Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея 17:28, Фотогалерея  Джабраилова увезли из ОВД на следственные мероприятия в Four Seasons 17:13, Общество Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Московия» 17:10, Финансы В посольстве США прокомментировали сроки подачи документов на визу 17:09, Общество ЛУКОЙЛ задумался о продаже крупнейшего покупателя российской нефти 17:09, Бизнес Суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию 17:00, Общество Мосгорсуд оставил полковника МВД Захарченко под арестом до декабря 16:58, Общество Россия направила в МИД Украины ноту в связи с задержанием журналистки 16:51, Политика Появилось видео с задержанным Умаром Джабраиловым в КПЗ 16:50, Общество «Чудесное» спасение: чем опасно решение ЦБ о санации «Открытия» 16:50, Мнение Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького не признал вину 16:47, Общество Донской отвел 10 лет на создание системы раздельного сбора отходов 16:45, Общество Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб. 16:38, Общество СМИ сообщили о предъявлении СБУ обвинения Олегу Дерипаске 16:34, Общество ОНФ решил провести молодежные баттлы перед выборами президента 16:30, Общество Трамп заявил о невозможности решить проблему КНДР путем диалога 16:29, Политика МИД прокомментировал исчезновение журналистки «Первого канала» в Киеве 16:25, Политика «Россия 24» сообщил об обстреле съемочной группы телеканала в Донбассе 16:22, Общество СБУ объяснила задержание журналистки «Первого канала» 16:20, Политика Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке 16:16, Общество Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Улюкаеву 16:09, Общество
В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop
Технологии и медиа, 18:19
0
В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop
Китайская транспортная сеть получит название HyperFlight, скорость движения поездов на первом этапе составить около 1 тыс. км/ч. Конструкторы намерены выйти на скорость в 4 тыс. км/ч и сделать проект международным
Производство насосной системы Hyperloop (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Китайская аэрокосмическая и промышленная корпорация (CASIC), принадлежащая государству, заявила о планах разработать сверхзвуковую транспортную сеть HyperFlight, скорость движения по которой составит на первом этапе 1 тыс. км/ч. Компания сообщила о своих намерениях на Третьем коммерческом аэрокосмическом форуме, проходящем в Китае, передает агентство «Синьхуа».

Издание China Daily сравнивает HyperFlight с системой Hyperloop — проектом вакуумного поезда Илона Маска. Проект будет реализован в Ухани, городе в провинции Хубэй на юго-востоке страны. Он является одним из самых густонаселенных в Китае.

Проект также основан на технологии магнитной левитации, при которой поезд движется за счет электромагнитного поля и не касается дорожного полотна. Таким образом, исключается трение, тормозящей силой становится аэродинамическое сопротивление. При этом поезд будет также двигаться в условиях низкого вакуума — такая же идея лежит в основе проекта Маска.

Источники в CASIC сообщили «Синьхуа», что скорость движения на HyperFlight будет превосходить скорость традиционных скоростных поездов в 10 раз, пассажирских самолетов — в пять раз. По данным собеседников китайского агентства, план строительства сети рассчитан на три этапа. В рамках первого будет построена региональная сеть, скорость будет ограничена 1 тыс. км/ч. Затем компания планирует построить национальную китайскую сеть, которая будет соединять крупные города — скорость движения будет составлять до 2 тыс. км/ч. Наконец, третий этап подразумевает создание международной транспортной сети со скоростью движения 4 тыс. км/ч, этот этап будет реализован на территории стран, сотрудничающих с Китаем в реализации проекта «одного пояса и одного пути».

Технический директор проекта Мао Кай сообщил агентству, что компания сотрудничает с более чем 20 научно-исследовательскими учреждениями как в Китае, так и за его пределами.

Сколько денег потребуется инвестировать в проект и кто выступит инвестором, не уточняется.

Впервые публично о концепции вакуумного поезда Илон Маск заявил в 2012 году, спустя год он сообщил о планах построить «трубу», по которой будет двигаться поезд, между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско. Протяженность маршрута составит 560 км, предельная скорость движения — 1,2 тыс. км/ч. Добраться из одного города в другой, по задумке Маска, можно будет за 35 минут.

В июле 2017 года компания Hyperloop One рассказала о результатах испытания своей системы, тогда удалось разогнать поезд до 112,6 км/ч. Но позднее, в начале августа, инженерам удалось разогнать поезд до 310 км/ч. ​Илон Маск летом заявил, что власти устно согласовали проект строительства Hyperloop. Тоннель соединит Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и столицу США Вашингтон. По словам Маска, проехать из одного конца маршрута в другой можно будет за 29 минут.

Китайская стратегия «Одного пояса и одного пути» предполагает создание транспортных и экономических коридоров, которые свяжут Китай со странами Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Средиземноморьем, Европой и Россией.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Китай , скоростной поезд , Hyperloop
Главное
Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде Общество
Материалы по теме
Hyperloop One разогнала свой сверхскоростной транспорт до 310 км/ч Технологии и медиа
Власти США одобрили строительство Hyperloop от Нью-Йорка до Вашингтона Технологии и медиа
Hyperloop One провела испытания своей сверхскоростной системы транспорта Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку