В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop

Китайская транспортная сеть получит название HyperFlight, скорость движения поездов на первом этапе составить около 1 тыс. км/ч. Конструкторы намерены выйти на скорость в 4 тыс. км/ч и сделать проект международным

Производство насосной системы Hyperloop (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Китайская аэрокосмическая и промышленная корпорация (CASIC), принадлежащая государству, заявила о планах разработать сверхзвуковую транспортную сеть HyperFlight, скорость движения по которой составит на первом этапе 1 тыс. км/ч. Компания сообщила о своих намерениях на Третьем коммерческом аэрокосмическом форуме, проходящем в Китае, передает агентство «Синьхуа».

Издание China Daily сравнивает HyperFlight с системой Hyperloop — проектом вакуумного поезда Илона Маска. Проект будет реализован в Ухани, городе в провинции Хубэй на юго-востоке страны. Он является одним из самых густонаселенных в Китае.

Проект также основан на технологии магнитной левитации, при которой поезд движется за счет электромагнитного поля и не касается дорожного полотна. Таким образом, исключается трение, тормозящей силой становится аэродинамическое сопротивление. При этом поезд будет также двигаться в условиях низкого вакуума — такая же идея лежит в основе проекта Маска.

Источники в CASIC сообщили «Синьхуа», что скорость движения на HyperFlight будет превосходить скорость традиционных скоростных поездов в 10 раз, пассажирских самолетов — в пять раз. По данным собеседников китайского агентства, план строительства сети рассчитан на три этапа. В рамках первого будет построена региональная сеть, скорость будет ограничена 1 тыс. км/ч. Затем компания планирует построить национальную китайскую сеть, которая будет соединять крупные города — скорость движения будет составлять до 2 тыс. км/ч. Наконец, третий этап подразумевает создание международной транспортной сети со скоростью движения 4 тыс. км/ч, этот этап будет реализован на территории стран, сотрудничающих с Китаем в реализации проекта «одного пояса и одного пути».

Технический директор проекта Мао Кай сообщил агентству, что компания сотрудничает с более чем 20 научно-исследовательскими учреждениями как в Китае, так и за его пределами.

Сколько денег потребуется инвестировать в проект и кто выступит инвестором, не уточняется.

Впервые публично о концепции вакуумного поезда Илон Маск заявил в 2012 году, спустя год он сообщил о планах построить «трубу», по которой будет двигаться поезд, между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско. Протяженность маршрута составит 560 км, предельная скорость движения — 1,2 тыс. км/ч. Добраться из одного города в другой, по задумке Маска, можно будет за 35 минут.

В июле 2017 года компания Hyperloop One рассказала о результатах испытания своей системы, тогда удалось разогнать поезд до 112,6 км/ч. Но позднее, в начале августа, инженерам удалось разогнать поезд до 310 км/ч. ​Илон Маск летом заявил, что власти устно согласовали проект строительства Hyperloop. Тоннель соединит Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и столицу США Вашингтон. По словам Маска, проехать из одного конца маршрута в другой можно будет за 29 минут.

Китайская стратегия «Одного пояса и одного пути» предполагает создание транспортных и экономических коридоров, которые свяжут Китай со странами Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Средиземноморьем, Европой и Россией.