«МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В «МегаФоне» определились с компенсацией абонентам сети, пострадавшим от масштабного сбоя связи. Оказавшиеся в зоне аварии могут получить компенсацию без обращения в контакт-центр оператора, сообщил гендиректор компании

Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков рассказал о видах компенсации, которую оператор предлагает своим абонентам, пострадавшим в результате масштабного сбоя связи в пятницу, 19 мая. Обращение к абонентам компании опубликовано на странице «МегаФона» в социальной сети «ВКонтакте».

«Начиная с субботы мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня мы даем возможность получить ее без обращения», — сказал Солдатенков.

Своим клиентам, которые оказались в зоне аварии, «МегаФон» предложит на выбор один из трех вариантов компенсации: 1 Гб трафика и 50 минут голосовой связи; 2 Гб трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на «МегаФон.ТВ».

Компенсация будет предложена всем пользователям абонентам оператора, оставшимся без голосовой связи и возможности отправлять СМС-сообщения, уточнил Солдатенков. Он также сообщил, что абоненты будут оповещены о деталях компенсации с помощью СМС в течение следующей недели.

Масштабный сбой связи в сети «МегаФона» произошел в пятницу, 19 мая, после 12:00 мск. Проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья.

В компании неполадки объяснили сбоем программного обеспечения и оборудования от компании Hewlett Packard. Вечером 19 мая оператор отчитался о восстановлении связи после сбоя.

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Ранее дочерняя компания «МегаФона» «Скартел», которая оказывает услуги мобильной связи под брендом Yota на сети «МегаФона», пообещала, что выплатит абонентам до 20 млн руб. компенсации из-за сбоя в сети в виде скидок на услуги связи.

После сбоя в сети «МегаФона» официальный представитель оператора МТС Дмитрий Солодовников рассказал о росте продаж сим-карт компании и количестве заявок на переход абонентов в МТС. По его словам, увеличение продаж коснулось регионов, где были зафиксированы неполадки в системе связи «МегаФона».