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Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи
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Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи
Технологии и медиа, 00:00
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Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи
В правительстве ищут источники 165 млрд руб., необходимых для выполнения поручения по поддержке Крыма и Калининградской области. Одно из предложений — увеличить сборы с операторов связи в резерв универсального обслуживания
Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

Поручение по сборам

Увеличение сборов с телекоммуникационных операторов в резерв универсального обслуживания — один из вариантов выполнения поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по поиску 165 млрд руб., необходимых для развития инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (подлинность копии протокола РБК подтвердили два федеральных чиновника).​

Почему потребовались деньги

В августе этого года во время поездки в Крым премьер сообщил, что поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма и Севастополя, а также Калининградской области. Деньги нужны на строительство объектов здравоохранения и общего образования, реконструкцию водовода Феодосия — Судак, строительство канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта — Феодосия, строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области и др. Как сообщил РБК, один из вариантов получения средств на эти проекты — отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» (под которыми имелся в виду Донбасс) и ряд других мер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, подтвердил, что «идет перераспределение» средств, но подчеркнул, что «речи о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет».

Резерв универсального обслуживания — это специальный фонд, куда сейчас все операторы отчисляют 1,2% выручки от услуг связи. По данным казначейства об исполнении бюджета, в 2016 году размер резерва составил 13,7 млрд руб., аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджете на 2017–2019 годы. В протоколе по итогам заседания у Козака Министерству финансов, Министерству связи и массовых коммуникаций и Федеральной антимонопольной службе было поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов. Кроме того, ведомства должны рассмотреть возможность сокращения бюджетных расходов на таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет, которые государственный «Ростелеком» в рамках проекта устранения «цифрового неравенства» устанавливает по всей стране на деньги из резерва.

Собеседники РБК в двух операторских компаниях, знакомые с итогами совещания, отмечают, что пункт об увеличении отчислений в резерв стал неожиданностью. «Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания сказал, что стоит прекратить финансировать установку и содержание таксофонов в регионах с высоким проникновением телефонии и перенаправить эти средства на строительство сетей для высокоскоростной передачи данных в регионах, — говорит один из источников РБК. — При этом речь шла именно о перераспределении средств, и откуда в протоколе появилось поручение об увеличении сборов в резерв, никто не знает».

Нагрузка на абонентов

По словам директора по стратегическим проектам Института развития интернета Ирины Левовой, если решение об увеличении отчислений в резерв будет принято, это может стать серьезной финансовой нагрузкой для операторов «с учетом ранее принятого «закона Яровой», на реализацию которого им необходимо будет выделить несколько триллионов рублей». «Если отменят «закон Яровой», то тогда, наверное, операторы смогут немного повысить размер отчислений в резерв универсального обслуживания», — предполагает Левова.

С 1 июля 2018 года вступают в силу касающиеся операторов положения «закона Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший свое неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ирины Яровой. Они предписывают операторам хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а само содержание разговоров и переписки — до полугода. Звучали разные оценки, какие средства операторам предстоит потратить на хранение. По оценке комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям, операторам потребуется более 17 трлн руб. По оценке Минкомсвязи и Федеральной службы безопасности, сумма меньше, но также значительная — 4,5 трлн руб.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Собеседник РБК, один из операторов, отметил, что инициатива по повышению размера сборов в резерв, как и финансирование «закона Яровой», может быть реализована только за счет абонентов. Профильная комиссия РСПП в июле предложила законодательно обязать всех российских абонентов отчислять средства на реализацию «закона Яровой» — речь идет о 3–5% среднемесячного счета, или 50–85 млрд руб. в год.

В то же время операторам затруднительно увеличивать тарифы одновременно с учетом острой конкуренции, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Он напоминает, что до недавнего времени цены на услуги связи только снижались, а маржинальность бизнеса операторов сокращалась. «Впервые за долгое время операторам удалось немного повысить тарифы лишь во втором квартале этого года», — напомнил Анкилов.

Представители МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» отказались от официальных комментариев.

Позиция чиновников

Представители Минфина и Минкомсвязи отказались официально комментировать, одобряют ли они предложение увеличить размер отчислений операторов в резерв и каким он может быть в случае положительного решения. Источник РБК, близкий к Минкомсвязи, сообщил, что министерство выступило против увеличения. Собеседник объяснил позицию тем, что резерв создавался для определенных целей — финансирования универсальных услуг связи, но часть средств, собранных в резерв, и так идет не на те цели, для которых предназначались, поэтому будет неправильно его увеличивать (резерв не является целевым, средства от него поступают сначала в бюджет и затем распределяются на программы).

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщила РБК, что ведомство отправило в Минкомсвязь свои предложения по реформированию резерва. Она не ответила на вопрос, поддержала ли служба увеличение отчислений. Заева лишь отметила, что ФАС предложила оптимизировать использование средств резерва и оказывать универсальные услуги только в тех местах, где нет конкуренции или ее развитие экономически нецелесообразно. По сути, служба предложила способ сократить расходы по программе устранения цифрового неравенства. Высвободившиеся средства, по мнению ФАС, нужно тратить на персонализированные универсальные услуги. «То есть не поддерживать таксофоны и пункты коллективного доступа, а строить инфраструктуру, с помощью которой жители небольших населенных пунктов смогут пользоваться собственным телефоном и компьютером», — отметила глава управления ФАС.

Решение, будет ли увеличен размер отчислений в резерв для операторов, примет правительство. Минфину было поручено доработать проект бюджета на 2018–2020 годы с учетом предложенных мер. Окончательный проект должен быть внесен в Госдуму 29 сентября.

Что сейчас финансируют операторы

С 2014 года государство назначило «Ростелеком» единственным оператором универсальных услуг и исполнителем по проекту устранения «цифрового неравенства». Он должен обеспечивать функционирование 147 тыс. таксофонов (согласно условиям оказания универсальных услуг любой гражданин России должен иметь пеший доступ к таксофону, не более одного часа пути) и более 20 тыс. пунктов коллективного доступа в интернет (они должны быть во всех населенных пунктах, где проживают 500 человек). До конца 2018 года «Ростелеком» должен организовать точки доступа в интернет более чем в 13 тыс. пунктов с населением в 250–500 человек, для чего нужно проложить 200 тыс. км волоконно-оптических линий. В течение десяти лет на проект устранения цифрового неравенства «Ростелеком» должен был получить из резерва 163 млрд руб. Но в 2016 году вместо 14,8 млрд руб. на эти цели в бюджете было заложено 8,9 млрд руб., часть средств резерва была направлена на другие цели. Из-за сокращения финансирования осенью 2016 года «Ростелеком» объявил о закрытии всех пунктов коллективного доступа в интернет. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев говорит, что вопрос оптимизации затрат на универсальные услуги обсуждается давно. «Надо определять приоритеты, на которые будет достаточно денег — как с учетом объемов строительства новых объектов, так и с учетом их содержания», — сказал он. Вопрос увеличения отчислений операторов в резерв Костарев отказался комментировать.

Авторы: Мария Коломыченко, Анна Балашова, Алина Фадеева, Иван Ткачёв.
Теги: Республика Крым , Дмитрий Козак , «Ростелеком» , операторы связи
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