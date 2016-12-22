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Власти Москвы рассказали о проектах в столице на 500 лет вперед
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Власти Москвы рассказали о проектах в столице на 500 лет вперед
Реновация Москвы, 15:37
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Власти Москвы рассказали о проектах в столице на 500 лет вперед
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти рассматривают проекты на 100 и 500 лет вперед. Обновление жилого фонда чиновник назвал ответственностью города, а не частных инвесторов
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Горизонт планирования развития Москвы, с которым работают столичные власти, достигает 500 лет, рассказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев на конференции, посвященной реновации, передает RNS.

«Город смотрит на 100 лет вперед как минимум, а реально мы рассматриваем проекты до 500 лет вперед», — заявил Бочкарев,

По его словам, нельзя развивать Москву только за счет инвестиционных проектов, в том числе таких социальных программ, как реновация хрущевок.

«Привлекательность города Москвы как места для проживания расти не будет. Поэтому без таких (городских) инвестиций не будет привлекательности и таких девелоперских проектов в Москве. А проинвестировать самостоятельно инвесторы, конечно, не в состоянии», — сказал Бочкарев, отметив, что мощность компании, объем средств, горизонт планирования девелоперских проектов занимает от пяти до 10 лет.

Большинство инвесторов, которые привлекались к первой волне сноса хрущевок, не справились с задачей. Обновление жилого фонда — это ответственность города, добавил Бочкарев.

По словам главы департамента строительства, весной 2018 года власти организуют тендеры по проектированию для подрядчиков по 130 ранее выбранным стартовым площадкам в рамках программы реновации, передает ТАСС.

Бочкарев отметил, что медийное освещение программы реновации «перегрето». «Вся история с реновацией перегрета гораздо больше, чем она того заслуживает. Хочу напомнить, что Москва первую волну реновации, а это 1722 дома, уже практически выполнила и не было конференций, митингов, демонстраций. Практически все то же самое будет выполняться теперь для 5 тысяч домов. То есть разница не кардинальная», — сказал чиновник (цитата по «РИА Новости»)

По данным агентства S&P, из-за реновации жилья дефицит бюджета Москвы с учетом капитальных расходов в 2017–2019 в среднем составит 4%. Примерная стоимость программы составит 2,5–3,5 трлн руб.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа утвердил программу реновации жилого фонда города, которая предполагает снос старых жилых многоквартирных домов. В программу вошли 5144 дома, в которых насчитывается более 350 тыс. квартир. В них проживает, по оценкам столичных властей, 1 млн человек. Через неделю, 8 августа, власти Москвы утвердили стандарты отделки квартир, в которые переселят жителей из сносимых домов. Средняя стоимость отделки 1 кв. м в новых квартирах составит 11,1 тыс. руб. Это более чем в полтора раза больше, чем использовавшийся до этого стандарт при строительстве нового жилья взамен пятиэтажек. Согласно прошлому стандарту, отделка 1 кв. м стоила в среднем 7,23 тыс. руб.

Власти Москвы планируют, что программа реновации продлится до 2032 года. В конце июля Собянин пообещал, что первые жильцы сносимых в рамках программы домов переедут в новые квартиры к концу 2017 года.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Москва , Андрей Бочкарев
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