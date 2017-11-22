Без шума и пыли: чего хотят и боятся жители пятиэтажек и их соседи

Жители московских пятиэтажек и их соседи по-разному относятся к реновации, но вместе опасаются масштабного строительства в своих районах, выяснил Левада-центр в ходе исследования, проведенного по заказу РБК