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Возведение «собянинок» в Москве: В февраля 2017 года Москва анонсировала расселение старых пятиэтажек
Власти Москвы опубликовали список квартир для покупки в рамках реновации На первом этапе желающим за дополнительную плату получить квартиру побольше доступны 80 квартир в доме на 5-й Парковой улице на востоке 20 фев, 11:28
Определены проектировщики 20 домов по программе реновации Московский фонд реновации провел конкурс на проектирование 20 жилых домов. По данным сайта госзакупок, большинство объектов разделили между собой застройщики «Москапстроя» и ПИК 18 фев, 10:03
Собянин счел «ерундой» данные о росте населения Москвы из-за реновации По словам мэра столицы, больше всего жилой недвижимости в городе скупают сами москвичи, а предложение отстает от спроса. До этого Собянин говорил о возможном росте населения на 500 тыс. человек 16 фев, 10:00
Названа дата начала переезда жильцов в первую «собянинку» 15 фев, 12:27
В Москве начали переселять в новые дома по программе реновации Первый дом, куда переедут жильцы в рамках программы реновации в Москве, расположен в Восточном административном округе, на 5-й Парковой улице. Ордера на новые квартиры жильцы получат вечером 9 февраля, сообщили в мэрии 09 фев, 14:37
Жителей хрущевок в рамках реновации переселят в 100-метровые многоэтажки Московский фонд реновации объявил тендеры на проектирование жилых домов по 24 адресам. Согласно техническому заданию, для расселения хрущевок в районе бывшего Черкизовского рынка могут построить дома высотой до 100 м 02 фев, 16:39
Главный архитектор Москвы назвал районы под реновацию неблагополучными 17 янв, 03:26
Мэрия Москвы поможет деньгами пожаловавшимся в ФСБ жителям пятиэтажки Жители домов на проспекте Жукова получат компенсации за то, что их расселяют не по программе реновации. Недоделки в их новых квартирах будут устранены за счет подрядчика, заявили в Стройкомплексе Москвы 15 янв, 15:02
Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы Жильцы пятиэтажки на проспекте Жукова в Москве пожаловались в ФСБ на расселение в непригодный для жилья дом. В «некачественную новостройку» их переселяют с помощью угроз, говорится в письме в спецслужбу 13 янв, 14:21
Реакция москвичей на реновацию оказалась неожиданной для властей Собянин согласовал с Путиным снос пятиэтажек до разработки программы, президенту понравилась идея расселить хрущевки. О том, как в Кремле утверждали программу реновации, рассказали источники РБК 09 янв, 11:01
Мэрия решила снизить преступность в Москве с помощью сноса пятиэтажек Московские власти планируют снизить уровень преступности, расселив районы с преимущественно пятиэтажной застройкой, которые признали самыми криминальными 09 янв, 09:31
Неудачи капремонта и криминал: кто и зачем придумал реновацию в Москве Главным событием 2017 года в Москве стал запуск программы реновации. Власти решили снести 5 тыс. домов, в основном пятиэтажек. Проект рассчитан на 15 лет и стоит 3 трлн руб. РБК выяснил девять главных фактов о программе реновации 09 янв, 09:00
Собянин допустил запуск второй волны реновации в Москве Столичный мэр Сергей Собянин не исключил, что в Москве могут запустить вторую программу реновации, если у жителей будет такая необходимость 22 ноя 2017, 20:22
Москва выбрала еще пять площадок для строительства по программе реновации Для ускорения реализации программы реновации жилого фонда Москвы выбраны дополнительные пять площадок под строительство. Большинство новых площадок расположены в Южном административном округе столицы 23 окт 2017, 10:02
Власти Москвы включили в программу реновации Успенский собор Столичные власти включили в программу реновации старообрядческий собор Успения Пресвятой Богородицы начала ХХ века, переделанный при советской власти в общежитие. В «Архнадзоре» надеются, что здание не попадет в список на снос 04 окт 2017, 15:00
Власти Москвы рассказали о расширении списка домов по программе реновации 03 окт 2017, 12:15
Опубликована карта размещения первых 210 домов по программе реновации Мэрия Москвы опубликовала карту площадок, которые будут застроены новыми домами по программе реновации. В стартовые дома въедут жильцы расселенных соседних зданий 26 сен 2017, 13:16
Фонд реновации Москвы возглавил бывший глава ДСК-1 Ранее попечительский совет фонда возглавил мэр Москвы Сергей Собянин 26 сен 2017, 13:09
В Москве утвердили 210 площадок для переселения жильцов сносимых домов Выбранные для старта программы переселения жильцов, попавших под реновацию жилого фонда, дома расположены в 75 районах всех округов столицы 26 сен 2017, 11:52
Власти Москвы пообещали построить «ливневки» в кварталах реновации 19 сен 2017, 15:07
В Москве утвердили порядок выхода домов из программы реновации 05 сен 2017, 15:07
Власти Москвы рассказали о проектах в столице на 500 лет вперед Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти рассматривают проекты на 100 и 500 лет вперед. Обновление жилого фонда чиновник назвал ответственностью города, а не частных инвесторов 31 авг 2017, 15:37
На юго-западе Москвы выбрали 38 стартовых площадок для реновации 25 авг 2017, 11:55
S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации Дефицит бюджета столицы с учетом капитальных расходов в 2017–2019 годах в среднем составит 4%. Это связано с ростом таких расходов из-за программы реновации. Но уровень долговой нагрузки города останется низким, ожидают в S&P 21 авг 2017, 11:48
Группа ПИК создала консорциум для участия в программе реновации Группа ПИК примет участие в программе реновации пятиэтажек в составе специально созданного консорциума. Помимо компании Сергея Гордеева в него вошли еще шесть международных архитектурных бюро и компаний 16 авг 2017, 14:59
Минфин определился с налоговыми льготами жильцам идущих под снос хрущевок Минфин разработал поправки к законопроекту, который предоставит участникам программы реновации налоговые льготы. Хотя закон должен заработать в 2018 году, власти обещают преференции по нему и тем, кто переедет в 2017 году 15 авг 2017, 20:13
Власти Москвы назвали 13 домов взамен сносимых по реновации пятиэтажек 14 авг 2017, 16:06
«Ведомости» узнали адреса переселения москвичей по программе реновации Власти Москвы практически утвердили адреса первых площадок, на которые будут переселены попавшие под программу реновации жилья москвичи. Как пишут «Ведомости», в этом списке есть готовые и еще строящиеся дома, пустыри и парковки 14 авг 2017, 01:42
Власти Москвы назвали стоимость отделки «собянинок» На отделку квартир, предоставляемых жильцам сносимых пятиэтажек, обещают тратить в полтора раза больше, чем раньше 08 авг 2017, 13:35
Высотки составят до 25% построенных в ходе реновации Москвы домов Большинство новых домов, которые должны заменить сносимые хрущевки и старые девятиэтажки, должны быть не выше 14 этажей 04 авг 2017, 13:01
Власти подобрали 21 стартовую площадку для реновации РБК стал известен еще 21 адрес в семи районах Москвы, который чиновники подобрали для переселения жителей по программе реновации. В список вошли в том числе строящиеся дома высотой 19 этажей. 03 авг 2017, 07:00
В рамках реновации в Москве снесут около 100 девятиэтажек 02 авг 2017, 11:19
В программу реновации в Москве не вошли 18 проголосовавших за снос домов 18 домов, проголосовавших за снос, не вошли в итоговый список по программе реновации, выяснил РБК. Один дом, жители которого голосовали против, будет снесен. В программу дополнительно включены 17 районов и 13 поселений 01 авг 2017, 17:57
Власти Москвы опубликовали полный список подлежащих сносу домов 01 авг 2017, 13:13
Вице-мэр Москвы Хуснуллин объявил «столицей реновации» Кузьминки 01 авг 2017, 12:54
Власти Москвы назвали точное число сносимых в ходе реновации домов По словам мэра столицы Сергея Собянина, под снос пойдут 5144 дома, в которых расположено свыше 350 тыс. квартир и живут около 1 млн человек 01 авг 2017, 12:29
Мэрия подобрала 20 домов для переселения участников программы реновации 31 июл 2017, 19:15
Первые «собянинки»: где начнется реновация Москвы Что сейчас находится на месте будущих новостроек и где сейчас живут их будущие обитатели — в фотогалерее РБК 24 июл 2017, 15:42
Без шума и пыли: чего хотят и боятся жители пятиэтажек и их соседи Жители московских пятиэтажек и их соседи по-разному относятся к реновации, но вместе опасаются масштабного строительства в своих районах, выяснил Левада-центр в ходе исследования, проведенного по заказу РБК 24 июл 2017, 00:01
СМИ узнали о сомнениях мэрии в голосованиях по реновации в трети домов В мэрию Москвы поступили протоколы голосования по программе реновации из 1400 домов, 400 выступили против. Половина протоколов за снос вызвала в мэрии подозрения, из-за этого под реновацию могут подпасть только 500 домов 21 июл 2017, 12:08
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