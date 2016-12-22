Новый президент РАН выступил против закрытия ФАНО

Избранный президентом Российской академии наук Александр Сергеев выступил против ликвидации Федерального агентства научных организаций. Ранее он выступал против разграничения полномочий между РАН и ФАНО

Александр Сергеев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Выступая перед журналистами на общем собрании Академии 28 сентября, глава РАН Александр Сергеев подчеркнул, что в своей программе написал, что не является сторонником закрытия или исчезновения Федерального агентства научных организаций (ФАНО). «Я считаю, что в той ситуации как мы работаем, когда есть РАН и ФАНО, мы можем совершенно конструктивно выстроить свои отношения. Но это должно происходить в рамках корректировки правового поля», — подчеркнул Сергеев.

Сергеев рассказал, что статус Федерального государственного бюджетного учреждения, ​который есть у академии, не дает ей возможности принять полноценного участия в формирования научно-технологической политики. «Когда мы будем работать над тем, какие должны быть полномочия и обязанности у Академии наук, тогда конечно и откорректируем правильным образом наши отношения с ФАНО», — сказал Сергеев. Он указал, что для фиксирования обязанностей РАН и взаимодействия с ФАНО нужно внести корректировку в 253-й закон (Федеральный закон от 27 сентября 2013 года «О Российской академии наук» № 253). «Агентство тоже понимает, что нести ответственность за научный результат должно не ФАНО, а ученые», — уверен Сергеев.

По мнению главы Академии наук, РАН должна наряду с ФАНО быть соучредителем научных институтов. «Мы бы отвечали за научно-организационную деятельность, а ФАНО — за хозяйственную», — предложил он.

Президент РАН считает, что можно обсуждать статус государственной корпорации для РАН, однако против этого существует много возражений. Не видит ничего особого Сергеев и в «особом статусе». «Особый статус есть и у Сколково, и у Курчатовского института, и у МГУ. Называться организация должна «Государственная академия наук». А что это нам даст, мы еще будет обсуждать», — подчеркнул он.

До выборов в РАН Сергеев критиковал реформу в Академии наук, которая проходила в 2013-2017 годах. Он называл ошибкой разграничение компетенций между РАН и созданным ФАНО. Академик указывал, что РАН должна получить права стать соучредителями научных институтов наряду с ФАНО, распределять финансовые потоки на исследования и нести ответственность за их результаты. Кроме того, Сергеев предлагает внести изменения в закон о РАН, чтобы академия смогла участвовать в формировании научно-технической политики страны.

О необходимости наладить отношения РАН с ФАНО говорил и Владимир Путин на той части встречи с Сергеевым, которая была представлена общественности. По словам президента, для развития Академии наук, нужно наладить деловые отношения с различными уровнями государственной власти, с правительством, с администрацией..

Академики избрали Сергеева президентом РАН 26 сентября. 27 сентября его утвердил президент. В четверг, 28 сентября, новый глава Академии наук встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Сергеев рассказал и о той части встречи с президентом Владимиром Путиным, которая прошла один на один. По его словам, он сообщил Путину, что не будет у него ничего просить. «Сейчас мы в Академии наук прежде всего хотим показать, что мы действуем. И сейчас на первой встрече я у вас просить ничего не буду за исключением того, чтобы вы подписали указ о моем назначении», — передал он свои слова. По словам ученого, Путин после этого положил документ на стол и сообщил, что утвердил Сергеева на пост президента РАН.

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Сергеев рассказал, что обсуждал с Путиным вопросы перестройки Академии наук. «Говорили о многих вещах, в том числе о физике, о том, чем я занимаюсь, и как это Владимир Владимирович понимает. О том, что сейчас очень важно в Академии наук поставить работу таким образом, чтобы образовалось команда людей, которые бы начали энергично действовать, не ссылаясь на непреодолимые проблемы. Был очень интересный разговор о научном творчестве. И очень хорошо, что наш с вами президент прекрасно понимает ценность фундаментальной науки», — сообщил новый глава РАН.