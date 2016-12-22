Директора РАМТа Апфельбаум задержали по делу Серебренникова

Сотрудники Следственного комитета задержали директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум

Софья Апфельбаум (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

О задержании Софьи Апфельбаум РБК сообщили источник РБК в СКР, а также собеседник, знакомый с ходом расследования.

Глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. в своем Facebook рассказала, что глава РАМТа была задержана по делу Кирилла Серебренникова Она напомнила, что Апфельбаум ранее возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

Директор РАМТа на момент написания материала была недоступна для комментариев. Ее заместитель Карп Мясников сообщил РБК, что ничего по этой теме не знает.

Ранее Апфельбаум проходила свидетельницей по «делу «Седьмой студии». Объяснялось это тем, что именно ее подпись стояла на соглашении о выделении проекту «Платформа» Серебренникова 66,5 млн руб. в 2014 году. Субсидии предоставлялись «на покрытие расходов, связанных с созданием и показом экспериментальных спектаклей; созданием и исполнением музыкальных произведений, концертных программ», говорилось в документе.

По данным следствия, документы, которые сотрудники студии представляли в Министерство культуры, были недостоверными, а договоры были на работы, которые не проводились.

Следователи считают, что незаконно полученные средства сотрудники студии переводили на счета фирм-однодневок и затем обналичивали. После этого, по версии следствия, Серебренников распределял деньги между другими участниками махинаций. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве на 68 млн руб.

Сам Серебренников находится под домашним арестом, который решением суда был продлен до 19 января. Такая же мера пресечения применена и к другим фигурантам дела. В СИЗО находится лишь бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.