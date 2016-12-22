На заседании в ВАК Мединский допустил наличие ошибок в своей диссертации

Согласно аудиозаписи заседания президиума ВАК, на котором обсуждалась диссертация Владимира Мединского, министр культуры признал, что в его научной работе были ошибки и у него даже был «соблазн» отказаться от ученой степени

Владимир Мединский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В пятницу, 20 октября, министр культуры Владимир Мединский выступал перед президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки, которая рассматривала вопрос о лишении его докторской степени, и отвечал на вопросы оппонентов и членов президиума. Согласно решению президиума, министр сохранил докторскую степень по истории, полученную за диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

РБК удалось ознакомиться с аудиозаписью заседания президиума. Ее аутентичность подтвердил один из участников заседания.

Секретарская ошибка

Согласно записи, в начале заседания председатель ВАК Владимир Филиппов сделал несколько организационных объявлений, после чего члены президиума заслушали краткую историю вопроса. Заявление о лишении Мединского докторской степени по истории подали в апреле 2016 года эксперт проекта «Диссернет» филолог Иван Бабицкий и два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. В октябре 2016 года это заявление, согласно решению ВАК, должен был рассмотреть диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), но его отозвали оттуда из-за истечения срока рассмотрения. К 1 марта 2017 года работу Мединского обязали рассмотреть диссертационный совет МГУ им. М.В. Ломоносова. Университет указал, что в ней нет плагиата, и этим ограничился. Окончательно рассмотрел работу диссертационный совет Белгородского университета, который решил оставить Мединскому степень доктора наук по истории. 2 октября экспертный совет ВАК по истории не согласился с коллегами из Белгорода и счел работу министра ненаучной. После этого вопрос поступил на рассмотрение президиума ВАК, который не стал аннулировать диссертацию министра культуры.

Первый прозвучавший по существу вопрос был посвящен двум командам научных оппонентов Владимира Мединского. 16 октября «Новая газета» сообщила, что оппоненты, указанные им в автореферате научной работы, не участвовали в защите диссертации. Минкультуры на следующий день опровергло информацию издания, предоставив РБК копию страниц автореферата с «настоящими» оппонентами, как подчеркивали в ведомстве. Двое из них (всего их трое), Владимир Семин и Анатолий Королев, подтвердили РБК, что были оппонентами министра. При этом в автореферате Мединского, который содержится в Российской государственной библиотеке, значатся эксперты, указанные «Новой газетой».

Филиппов заявил, что это вопрос не к диссертанту, а к диссертационному совету Российского государственного социального университета (РГСУ), в котором защищался Мединский. Неделю назад, 18 октября, председатель диссертационного совета РГСУ Николай Старостенков признал, что все дело в ошибке секретаря, который случайно разослал в ВАК и другие ведомства черновую версию диссертации. Для того чтобы у присутствующих не осталось в этом никаких сомнений, была зачитана информация, что руководство ВАК изучило аудиозапись защиты Мединского и подтверждает, что ему оппонировал состав ученых, о котором сообщило Минкультуры.

Тогда члены президиума попросили уточнить у своих коллег, когда именно была изменена команда оппонентов. Точных ответов, судя по записи обсуждения, они не получили.

Члены президиума интересовались и тем, кто написал и подписал положительное заключение экспертного совета ВАК по истории на диссертацию Мединского в 2011 году. Ранее несколько членов экспертного совета ВАК 2011 года заявили, что не участвовали в рассмотрении его работы. Выяснилось, что заключение как докладчик подписал давний сторонник Мединского сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов.

Пролитая кровь

После этого выступил председатель экспертного совета по истории Павел Уваров. «Экспертный совет ВАК прежнего созыва [2007–2013 годы] не рассматривал ни разу на своих заседаниях этой диссертации. И сейчас [выясняется, что] горячий защитник этой диссертации Константин Аверьянов каким-то образом подписал заключение 30 декабря 2011 года. 30 декабря — это был вторник. Экспертный совет собирается по понедельникам. Каким образом это произошло — у меня теперь вопросы к господину Аверьянову», — сказал Уваров. Он также обратил внимание на то, что у Мединского оказалось две команды оппонентов, но при этом экспертные советы ВАК предыдущего и нынешнего созывов, а также все диссертационные советы, включая совет МГУ, рассматривали черновик автореферата Мединского, и сторона диссертанта не обратила на это внимания. Кроме того, именно черновик хранится в Российской государственной библиотеке. «Нас сознательно или бессознательно ввели в заблуждение», — указал он.

Филиппов в ответ сообщил, что процедура рассмотрения заявления о лишении Мединского ученой степени нарушена не была, а диссертант не несет ответственности за диссертационный совет.

Мнение экспертного совета ВАК по истории представил главный научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Чернецов. Чернецов напомнил, что из-за дискуссии вокруг дела Мединского «уже пролилась кровь». «Профессор МГУ Николай Ерофеев умер после позорного решения диссовета университета», — заявил он.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает»

Мединский начал свое выступление с шутки. Он поблагодарил президиум за возможность выступить, несмотря на то что он, как выразился министр, «заминировал» библиотеки (18 октября была эвакуирована Российская государственная библиотека) и по его вине «пролилась кровь».

Тезисы его выступления сильно напоминали те, что высказывались Константином Аверьяновым на пресс-конференции 18 октября. Мединский говорил о том, что после решения МГУ в истории с диссертацией надо было ставить точку, что активисты «Диссернета» сначала с восторгом отзывались об экспертах диссертационного совета Белгородского государственного университета, а затем, после решения БелГУ в пользу министра, резко изменили свое мнение. А экспертный совет по науке, по мнению Мединского, нарушил порядок рассмотрения заявления о лишении степени, согласно которому, уточнил министр, следовало рассматривать именно заявление, а не диссертацию.

Мединский заявил, что, если бы защищал свою работу сегодня, исправил бы в ней ошибки. «Я уверен, коллеги, что, наверное, ошибки в научной работе есть. Если бы я сейчас внимательно занимался новой защитой, я бы сам эти ошибки нашел. Вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает», — заявил он, не уточнив, какие именно ошибки он допустил.

Эмоциональный порыв

Министр подчеркнул, что полностью поддерживает «необходимость плюрализма в науке». «А как без этого? Вообще, единая точка зрения, может быть, извините, только на кладбище», — пояснил он. Но позиция экспертного совета, который не предоставил ему права высказаться, выдвинув новые замечания, министру непонятна, как и желание научного сообщества лишать ученых степеней на основании замечаний одних ученых к другим. «Уважаемые коллеги, во что тогда мы превращаем научное сообщество? Мы поощряем доносительство», — заявил он.

Мединский признался, что в самом начале дискуссии вокруг его диссертации у него было желание отказаться от степени. «Зачем мне вся вот эта странная, заведомо репутационно проигрышная история? Зачем? Ну, отберет у меня «Диссернет» ученую степень. Он не отберет у меня книги, изданные и проданные сотнями тысяч экземпляров, не отберет у меня фильмы, снятые по этим книгам. Не отберет звание профессора. Вряд ли отберет мое честное имя. У меня был большой соблазн публично отказаться от ученой степени. Но я не частное лицо, каков бы ни был мой эмоциональный порыв, я осознаю общие, не касающиеся меня последствия. И подобные демарши служат не созиданию, а разрушению», — подытожил он.

Расшифровку дискуссии Мединского с членами президиума ВАК и Иваном Бабицким читайте в материале РБК.