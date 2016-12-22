Депутаты из Петербурга попросили СК допросить ресторатора Пригожина

Представители трех фракций заксобрания Санкт-Петербурга обратились в СКР с просьбой проверить обстоятельства давления на журналистов издания «Фонтанка». В частности, они просят допросить бизнесмена Евгения Пригожина

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Депутаты трех фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили письмо в Следственный комитет России, в котором попросили провести проверку обстоятельств, «связанных с давлением на журналистов» интернет-газеты «Фонтанка». Сообщение об этом на свой странице в Facebook разместил депутат заксобрания Борис Вишневский.

«Направили письмо в следственное управление в защиту «Фонтанки». Просим допросить Пригожина. Подписали члены трех фракций: «Яблоко», «Партия роста», «Справедливая Россия», — написал Вишневский.

Во вторник, 24 октября, сайты агентства «Интерфакс» и «Фонтанки» подверглись хакерским атакам.

Редакция «Фонтанки» связала​ произошедшее с опубликованной в августе статьей о ЧВК Вагнера, а также со статьей о краже сейфа с драгоценностями из здания, где находится аппарат полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе, сообщил накануне главный редактор издания Александр Горшков. Он рассказал, что после публикации статьи «Список Вагнера» о частной военной компании, действующей в Сирии, ее автора Дениса Короткова «на десятках сайтов» обвинили в предательстве родины, связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ и пособничестве СБУ Украины. Кроме того, администрация губернатора Петербурга обвинила в «самопиаре» Евгения Вышенкова, автора статьи о краже сейфа с драгоценностями из здания полпредства.

«Мы разделяем мнение «Фонтанки» о том, что эта хакерская атака не случайна и вызвана профессиональной деятельностью издания», — говорится в обращении петербургских депутатов в Следственный комитет.

В целом ряде критических публикаций «Фонтанки» упоминался петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и связанные с ним структуры, отмечают депутаты. «Мы уверены, что это не случайно и образует состав ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в письме.

Евгений Пригожин — петербургский бизнесмен и давний знакомый Владимира Путина и многих российских чиновников, сообщал РБК. «Конкорд кейтеринг», которая входит в группу связанных с ресторатором компаний, с середины 1990-х годов провела более 15 тыс. мероприятий и обслужила свыше 1,5 млн гостей.



Компания Пригожина «Конкорд М» поставляет питание для Управления делами президента России. Кроме того, как сообщал РБК, комбинат питания бизнесмена поставляет 90% обедов в московские школы, а другие связанные с ним структуры снабжают питанием военные части и также занимаются их уборкой.

В марте РБК узнал о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Изначально редакции находились по адресу так называемой фабрики троллей, сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии. Как выяснил РБК, у организаций есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина.

Летом 2017 года США ввели санкции против «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» Пригожина.