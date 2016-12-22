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Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу
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Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу
Общество, 10:18
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Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу
Бизнесмен, задержанный за стрельбу в московском отеле в конце августа, готов пройти экспертизу, заявил его пресс-секретарь. Источники РБК ранее сообщали, что Джабраилова тестировали на наркотики, результаты были положительными

Следствие назначило психиатрическую экспертизу экс-сенатору от Чечни и бизнесмену Умару Джабраилову, который 29 августа открыл стрельбу в гостинице Four Seasons в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник РБК в ГУ МВД по Москве подтвердил назначение экспертизы.

«Назначение психиатрической экспертизы — обязательная практика при расследовании, которое проводится по статьям, связанным с хранением наркотиков», — рассказал источник.

Ранее источники в ГУ МВД по Москве и в медицинских кругах сообщали, что экспресс-тест Джабраилова на наркотическое опьянение дал положительный результат.

Чем известен Умар Джабраилов Еще 5 фото
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Пресс-секретарь Умара Джабраилова Григорий Горчаков заявил РБК, что «психиатрическая экспертиза – стандартная процедура» и «[бизнесмен] готов ее пройти». «В этом нет ничего необычного. Обычная практика в ходе следственных действий. Но [о назначении психиатрической экспертизы] мы пока [официально] ничего не знаем», — отметил он.

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Джабраилов позднее объяснил, что стрелял в потолок номера из-за «нервного срыва» после того, как бизнесмены отказали в помощи, о которой он просил, благотворительному фонду. Он отметил, что является «человеком контуженным, раненным», и сказал, что стрелял в потолок «от отчаяния».

До этого бизнесмен, по данным источников «Коммерсанта», рассказывал другую версию произошедшего. Джабраилов говорил, что проверял наградной пистолет, так как несколько лет им не пользовался.

Уголовное дело было возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство)

Авторы: Дмитрий Серков, Мария Истомина, Андрей Гатинский.
Теги: психиатрическая экспертиза , Умар Джабраилов
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