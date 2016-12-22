Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского

В Минкультуры заявили, что диссертация Владимира Мединского защищалась не с теми оппонентами, о которых накануне сообщила «Новая газета». Версия автореферата на сайте аттестационной комиссии — черновик, говорят в ведомстве

Владимир Мединский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В пресс-службе Министерства культуры РБК предоставили копию автореферата докторской диссертации по истории Владимира Мединского. Накануне «Новая газета» выпустила статью, в которой официальные оппоненты защиты докторской диссертации министра заявили, что не имеют отношения к научной работе главы ведомства.

В предоставленном министерством автореферате указаны три оппонента министра — доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. По версии «Новой газеты», в автореферате в качестве оппонентов защиты выступали доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Все они, кроме Гасанова, которого уже нет в живых, заявили «Новой», что не имели отношения к научной работе Мединского.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева пояснила РБК, что автореферат, предоставленный Минкультуры, — это последний вариант работы министра. «Обращались к этим оппонентам [упоминаемым «Новой»], но потом дали более узких по этой теме [отечественной истории]», — уточнила она РБК.

В качестве подтверждения информации «Новой газеты» сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин предоставил РБК заверенные копии второй и третьей страниц автореферата Мединского из Российской государственной библиотеки. В документе фигурируют Борисов, Лавров и Гасанов.

На момент написания материала комментарий у научного консультанта Мединского, академика РАН Василия Жукова получить не удалось.