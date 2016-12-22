Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,66 57,20 EUR Нал. 67,86 67,30 USD Бирж. 57,35 +0,03 EUR Бирж. 67,47 -0,13 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5650,01 -95,01 ММВБ 2096,40 -0,47% РТС 1151,56 -0,58% Brent 58,08 +0,28% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7533,98 +0,09%
Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского
Лента новостей
Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза» 13:25, Экономика В окрестностях Мадрида разбился истребитель F/A-18 13:24, Политика Полиция насчитала более двух тыс. митингующих у Верховной рады в Киеве 13:20, Общество Тукманов потерял пост президента московского «Торпедо» 13:14, Спорт Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского 13:12, Общество Орешкин назвал три тренда новой технологической революции 13:10, Экономика Toyota объявила российские цены на обновленный Land Cruiser Prado 12:54, Авто Глава ЦИК напутствовала Навального на выборы фразой «флаг в руки» 12:48, Политика Ликсутов пообещал объявить тендер на закупку электробусов до конца ноября 12:45, Технологии и медиа МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях 12:41, Общество «Аэроэкспресс» назвал дату запуска двухэтажного поезда в аэропорт Внуково 12:29, Общество Власти Москвы посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину 12:28, Авто Верховный суд решил уточнить правила лишения родительских прав 12:23, Общество Минкомсвязь предложила урезать сроки хранения данных по «пакету Яровой» 12:20, Политика Пореченков прокомментировал ситуацию с киностудией в Крыму 12:20, Технологии и медиа Менее 20% россиян считают уборку «женским делом» 12:14, Общество Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом 12:10, Общество Гарантия 100 лет: рейтинг самых надежных автомобилей 11:57, Авто  Alibaba зафиксировала резкое падение у россиян интереса к сексу 11:47, Общество В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва 11:46, Общество ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €70 тыс. по «делу «Ив Роше» 11:37, Общество Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок 11:33, Бизнес В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт 11:26, Финансы Доля неликвидных участков без подряда в Подмосковье достигла 80% 11:24, Недвижимость В ЛНР заявили об опасениях за судьбу памятника героям Донбасса 11:17, Общество Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность 11:03, Политика
Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского
Общество, 13:12
0
Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского
В Минкультуры заявили, что диссертация Владимира Мединского защищалась не с теми оппонентами, о которых накануне сообщила «Новая газета». Версия автореферата на сайте аттестационной комиссии — черновик, говорят в ведомстве
Владимир Мединский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В пресс-службе Министерства культуры РБК предоставили копию автореферата докторской диссертации по истории Владимира Мединского. Накануне «Новая газета» выпустила статью, в которой официальные оппоненты защиты докторской диссертации министра заявили, что не имеют отношения к научной работе главы ведомства.

В предоставленном министерством автореферате указаны три оппонента министра — доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. По версии «Новой газеты», в автореферате в качестве оппонентов защиты выступали доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Все они, кроме Гасанова, которого уже нет в живых, заявили «Новой», что не имели отношения к научной работе Мединского.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева пояснила РБК, что автореферат, предоставленный Минкультуры, — это последний вариант работы министра. «Обращались к этим оппонентам [упоминаемым «Новой»], но потом дали более узких по этой теме [отечественной истории]», — уточнила она РБК.

В качестве подтверждения информации «Новой газеты» сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин предоставил РБК заверенные копии второй и третьей страниц автореферата Мединского из Российской государственной библиотеки. В документе фигурируют Борисов, Лавров и Гасанов.

На момент написания материала комментарий у научного консультанта Мединского, академика РАН Василия Жукова получить не удалось.

Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями Еще 6 фото
Фотогалерея

 

Автор: Полина Звездина.
Теги: Минкультуры , Владимир Мединский , диссертация , «Диссернет»
Главное
Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза» Экономика
Материалы по теме
Оппоненты Мединского опровергли участие в защите диссертации министра Политика
Эксперты ВАК заявили об отсутствии у Мединского базовых навыков историка Общество
Нарышкин назвал Мединского «талантливым публицистом» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку