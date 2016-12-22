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Россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода
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Россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода
Общество, 12:18
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Россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода
Опрос ФОМ показал, что богатыми россияне считают обладателей дохода в 100 тыс. руб. в месяц, а среднему жителю страны для счастья хватит и половины
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Для счастья среднему россиянину достаточно заработной платы в 50 тыс. руб. в месяц, свидетельствует опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ), сообщает «РИА Новости».

По данным Росстата, в июле 2017 года средняя по стране номинальная зарплата составляла 38 619 руб., однако по регионам ее уровень заметно различается — от 21,1 тыс. руб. в Калмыкии до 91,1 тыс. руб. на Чукотке.

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По итогам второго квартала 2017 года средняя величина прожиточного минимума в России была определена правительством в 10 329 руб., а прожиточного минимума для трудоспособного населения — в 11 163 руб.

Чтобы считаться богатым, россиянину, по мнению участников опроса ФОМ, нужно получать в месяц в среднем 100 тыс. руб. При этом половина респондентов считают, что богатство способствует развитию худших человеческих качеств.

Бедными участники опроса ФОМ считают около 70% россиян, при этом 37% респондентов уверены, что бедность (так же, как и богатство) делает человека хуже, а 13% полагают, что она идет на пользу. Еще 37% заявили, что бедность никак не влияет на моральные качества человека.

В конце сентября 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также узнавал у участников своего опроса, сколько денег им нужно для счастья. По сравнению с тем опросом запросы респондентов ФОМ оказались более чем вдвое скромнее: по данным ВЦИОМа, среднему россиянину для счастья нужна зарплата примерно в 105 тыс. руб. При этом люди в возрасте 35–44 лет признались, что не почувствуют себя счастливыми без зарплаты более чем 200 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ФОМ , счастье , россияне
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