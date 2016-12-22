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Президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина
Общество, 11:13
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Президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина
Блогер Александр Лапшин, осужденный на три года за посещение Нагорного Карабаха, помилован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Накануне блогер пытался покончить с собой. Не исключено, что его экстрадируют в Израиль
Александр Лапшин (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, который был приговорен к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха без официального разрешения. Распоряжение о помиловании опубликовано на сайте азербайджанского президента.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента, Лапшин намеревался покончить с собой.

«Лапшин накануне попытался покончить с собой. Однако, тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида. Блогеру оказана необходимая медицинская помощь и сейчас он находится под наблюдением врачей», — сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, распоряжением президента Азербайджана Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания и «наверное, в ближайшее время будет экстрадирован в Израиль».

«Вопросом экстрадиции занимаются Министерство иностранных дел Азербайджана и посольство Израиля в Баку» (цитата по ТАСС), — заключил Гасанов.

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В июле суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы за посещение Нагорно-Карабахской Республики и нарушении законов «О государственной границе Азербайджанской республики» и «О паспортах».

На своих страницах в социальных сетях блогер выступал за независимость Карабахской республики, прокурор потребовал приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы. Однако суд заявил, что обвинение в публичных призывах к нарушению территориальной целостности государства не доказаны. Так Лапшин был признан виновным по ч.2 ст.318 УК Азербайджана (неоднократное незаконное пересечение границы государства без установленных документов и вне КПП).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности экстрадировать в Россию блогера Лапшина заявил, что «это не тема Кремля». До этого адвокат блогера Эдуард Чернин говорил о возможности экстрадировать его подзащитного в Израиль, гражданином которого является Лапшин, однако этого не произошло.

«Я виноват перед азербайджанским народом лишь в том, что мои действия послужили причиной его духовных страданий. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством», — заявлял Лапшин, выступая в суде с последним словом.

После этого блогер был доставлен в колонию общего режима, где ему предстояло провести в общей сложности три года.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года автономная область объявила о создании Нагорно-Карабахской республики. Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начался военный конфликт. В результате Азербайджан лишился контроля над своей бывшей территорией. Государства несколько раз пытались урегулировать отношения мирным путем. В настоящее время Азербайджан продолжает настаивать на возвращении Нагорного Карабаха в состав страны.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Азербайджан , блогер , Александр Лапшин
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