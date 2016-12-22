Представитель Джабраилова опроверг предъявление ему обвинения

Официальных обвинений Умару Джабраилову после стрельбы в отеле Four Seasons не предъявлялось. Об этом РБК заявил представитель бизнесмена

Умар Джабраилов (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Как сообщил РБК пресс-секретарь Умара Джабраилова Григорий Горчаков, «никаких официальных обвинений бизнесмену не предъявлялось». Тем самым он опроверг сообщение агентства «Интерфакс» о том, что МВД обвинило стрелявшего в отеле Four Seasons предпринимателя в хулиганстве с применением оружия.

При этом собеседник агентства утверждал, что окончательное обвинение будет предъявлено после завершения психолого-психиатрической экспертизы, которая определит вменяемость бизнесмена.

Инцидент с участием Джабраилова произошел 29 августа в столичном отеле Four Seasons. Бывший сенатор от Чеченской Республики открыл огонь в гостиничном номере. Позже он объяснил свои действия «нервным срывом». Джабраилов говорил, что стрелял в потолок «от отчаяния», потому что несколько бизнесменов, которых он просил помочь благотворительному фонду, отказались сделать это.

«У меня накопилась, сработала, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и от этого отчаяния непроизвольно я выстрелил несколько раз в потолок», — заявил Джабраилов изданию «Настоящее время».

До этого интервью в качестве причин инцидента бизнесмен называл «состояние аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. В разговоре с корреспондентом РБК Джабраилов сообщил, что руководство Four Seasons и служба охраны хотели выжить его из отеля, и он выстрелами выразил «свой бунтарский протест». «Очень недостойное их поведение по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

В свою очередь источники РБК в столичных правоохранительных органах утверждали, что тест бизнесмена на наркотическое опьянение дал положительный результат. ​

22 сентября стало известно, что Джабраилов согласился пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Его пресс-секретарь Горчаков назвал это «стандартной процедурой».