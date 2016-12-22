Испания согласилась выдать США российского «короля спама»

Испанский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию российского программиста Петра Левашова, которого американская сторона обвиняет в хакерских атаках

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Верховный суд Испании объявил во вторник, 3 октября, что удовлетворил запрос США на выдачу гражданина России Петра Левашова, обвиняемого американскими властями в совершении хакерских атак, сообщает Reuters.

У 36-летнего программиста из Санкт-Петербурга есть три дня на то, чтобы обжаловать решение об экстрадиции, добавили в суде.

Левашов был задержан испанскими властями в Барселоне 7 апреля по запросу американской стороны. О задержании россиянина рассказала его супруга Мария. 9 апреля она сообщила, что ее мужа задержали по подозрению в причастности к хакерским атакам.

Позднее, 21 апреля, американская прокуратура предъявила Левашову обвинение . Как сообщил Минюст США, россиянину вменяют в вину взлом тысяч компьютеров для получения личных данных пользователей. В обвинении утверждается, что Левашов использовал вредоносные программы и сеть зараженных компьютеров для сбора личных данных, имен и паролей пользователей. Обвинение предъявлено по восьми пунктам, включая мошенничество, кражу личных данных и преступный сговор.

Согласно обвинению, утвержденному судом присяжных Бриджпорта (штат Коннектикут), Левашов управлял ботнетом Kelihos, который рассылал на электронные почтовые ящики спам-сообщения с рекламой, в частности, поддельных лекарств. По данным Минюста США, за 24 часа ботнет создавал и рассылал более 2,5 тыс. спам-сообщений.

По информации британской организации Spamhaus, следящей за распространителями спама, Петр Левашов (Peter Levashov), известный также как Peter Severa, занимает седьмое место в топ-10 мировых спамеров. Организация называет его одним из королей спама.



В августе испанский суд удовлетворил запрос на экстрадицию в США другого российского программиста, Станислава Лисова. Ему вменяют причастность к распространению банковского трояна и похищению данных клиентов банков, которые те вводят на страницах онлайн-банков. Защита Лисова назвала решение испанского суда «политическим шагом».