Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное

Неизвестный устроил стрельбу на юге Лас-Вегаса на музыкальном фестивале Route 91. Шериф сообщил о 20 погибших и более 100 пострадавших

Неизвестный открыл стрельбу у казино на юге Лас-Вегаса. Там проходит музыкальный фестиваль кантри-музыки Route 91. Стрельба велась с 32 этажа отеля «Мандалай-Бэй». Он находится через дорогу от места проведения фестиваля.

Жена охранника бара Coyote Ugly Saloon Розана Лопез рассказала РБК, что в городе эвакуировали большинство казино и баров. «Люди не выходят из домов, те, кого эвакуировали, стараются держаться подальше от казино «Мандалай-Бэй», — добавила Лопез. По ее словам, те, кто на машинах, помогают остальным уехать с места стрельбы.

Рядом с отелем и местом проведения фестиваля находится международный аэропорт Маккаран. Все полеты в аэропорту пока приостановлены. «Вылеты из аэропорта и прибытие рейсов временно приостановлены из-за сообщений о стрельбе в Лас-Вегасе», — говорится в сообщении администрации.

Как рассказал РБК местный житель, в городе также перекрыли дороги.

По словам шерифа городской полиции Джозефа Ломбардо, в результате стрельбы погибли более двадцати человек, ранены не менее ста.

Известно, что стрелявший был местным жителем. Он зарегистрировался в отеле, где позже был найден мертвым, вместе с женщиной азиатской внешности по имени Мэрилу Дэнли, ее местонахождение неизвестно. В розыск объявлены два автомобиля Chrysler Pacifica и Hyundai Tucson. На них, предположительно, могла скрыться женщина. ​Имя нападавшего установлено, но пока не разглашается.

Около 09:58 мск полиция сообщила о том, что один подозреваемый в стрельбе нейтрализован. Расследование дела продолжается.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.