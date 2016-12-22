Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,63 EUR Нал. 68,42 67,73 USD Бирж. 57,82 +0,34 EUR Бирж. 67,91 -0,03 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4451,00 +73,78 ММВБ 2082,12 +0,24% РТС 1132,11 -0,41% Brent 56,49 -0,07% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7412,10 +0,53%
Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное
Лента новостей
Полиция Лас-Вегаса опубликовала фото разыскиваемой по делу о стрельбе 12:41, Общество Генератор рецептов полезных дел: себе, людям, планете 12:40, Партнерский материал В Нижнем Новгороде эвакуировали 26 школ после звонков о минировании 12:37, Общество В Мурманской области уволились замгубернатора и глава аппарата кабмина 12:26, Политика Российские туристы рассказали о ситуации в Каталонии во время референдума 12:23, Политика Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное 12:19, Общество Врач ЦСКА рассказал о травме Александра Головина 12:12, Спорт ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе 12:04, Общество Сила интернета: особенности арт-рынка в цифровую эпоху 11:55, Партнерский материал НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане 11:53, Общество Фондовый рынок Испании снизился после референдума в Каталонии 11:52, Деньги Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики 11:52, Экономика Ричард Брэнсон инвестирует в создание новых курортов в Саудовской Аравии 11:49, Общество Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз 11:44, Общество Суд удовлетворил иск Михайлова к Навальному из-за статьи о часах Путина 11:37, Общество Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке 11:27, Финансы Kia разработала новый кроссовер X-Line для России 11:24, Авто СМИ узнали о прощании омского губернатора с командой до решения Кремля 11:12, Политика Трех футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины 11:07, Спорт Что такое новая энергетическая стратегия Соединенных Штатов 11:05, Партнерский материал ФСБ задержала планировавших взрывы в Московском регионе агентов ИГ 11:05, Общество Одиннадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 11:00, Общество СМИ узнали о вхождении компании из Петербурга в крупнейшие подрядчики РЖД 10:55, Бизнес Аэропорт Лас-Вегаса прекратил работу из-за стрельбы в городе 10:45, Общество «Ростех» подтвердил планы оставить авиасалон МАКС в Жуковском 10:39, Общество При взрыве газа на Кубани погиб мужчина 10:13, Общество Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе 10:13, Общество Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж 10:05, Фотогалерея 
Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное
Общество, 12:19
0
Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное
Неизвестный устроил стрельбу на юге Лас-Вегаса на музыкальном фестивале Route 91. Шериф сообщил о 20 погибших и более 100 пострадавших
Пострадавшие на месте происшествия (Фото: David Becker / AFP)

Что произошло

Неизвестный открыл стрельбу у казино на юге Лас-Вегаса. Там проходит музыкальный фестиваль кантри-музыки Route 91. Стрельба велась с 32 этажа отеля «Мандалай-Бэй». Он находится через дорогу от места проведения фестиваля.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Жена охранника бара Coyote Ugly Saloon Розана Лопез рассказала РБК, что в городе эвакуировали большинство казино и баров. «Люди не выходят из домов, те, кого эвакуировали, стараются держаться подальше от казино «Мандалай-Бэй», — добавила Лопез. По ее словам, те, кто на машинах, помогают остальным уехать с места стрельбы.

Рядом с отелем и местом проведения фестиваля находится международный аэропорт Маккаран. Все полеты в аэропорту пока приостановлены. «Вылеты из аэропорта и прибытие рейсов временно приостановлены из-за сообщений о стрельбе в Лас-Вегасе», — говорится в сообщении администрации.

Как рассказал РБК местный житель, в городе также перекрыли дороги.

Жертвы

По словам шерифа городской полиции Джозефа Ломбардо, в результате стрельбы погибли более двадцати человек, ранены не менее ста.

Что известно о стрелке

Известно, что стрелявший был местным жителем. Он зарегистрировался в отеле, где позже был найден мертвым, вместе с женщиной азиатской внешности по имени Мэрилу Дэнли, ее местонахождение неизвестно. В розыск объявлены два автомобиля Chrysler Pacifica и Hyundai Tucson. На них, предположительно, могла скрыться женщина. ​Имя нападавшего установлено, но пока не разглашается.

Около 09:58 мск полиция сообщила о том, что один подозреваемый в стрельбе нейтрализован. Расследование дела продолжается.

Мэр Лас-Вегаса Кэролин Гудман призвала молиться за город.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: США , стрельба , Лас-Вегас , массовое убийство
Главное
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз Общество
Материалы по теме
Аэропорт Лас-Вегаса прекратил работу из-за стрельбы в городе Общество
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз Общество
Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку